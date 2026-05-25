[K-산업비전포럼] 화학 중심 구조 탈피… OCI, 반도체·AI 소재로 영토 넓힌다

카본케미칼·기초소재 사업 마진 안정

SiH4 양산 하반기 가동률 100% 목표

카본블랙 3만톤 증설 상반기 마무리

증권가 "반도체 소재 상업화 속도 변수"

후속기사 원해요

화나요

슬퍼요

좋아요

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지