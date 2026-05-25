결집하는 국힘… 민주 ‘우세론’ 흔들

장동혁 국민의힘 대표와 추경호 대구시장 후보, 이철우 경북지사 후보를 비롯한 참석자들이 25일 대구 수성구 대구시당에서 열린 대구·경북 공동 비전선포식에서 국기에 대한 경례를 하고 있다. /송의주 기자