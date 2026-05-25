“吳 , GTX 철근 누락 묵인”… “鄭, 구청장 시절 측근 특혜”

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박민규 민주당 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "현대건설이 서울시에 철근 누락 사실을 공식 보고한 다음 날인 지난해 11월 11일 오 후보의 지시사항이 하달된 문건을 확보했다"고 밝혔다.
박 의원은 "해당 지시사항에는 핵심 안전 문제는 빠진 채 시장에게 유리한 내용만 담겼다"며 "보고를 받고도 은폐했다면 오 후보는 서울시장 후보직에서 사퇴해야 한다"고 주장했다. 박원순 전 서울시장 재임 당시 부시장을 지낸 민주당 인사 11명도 국회에 모여 오 후보의 '삼성역 사태 늑장 보고' 의혹과 관련해 현장 점검과 사과를 요구했다.
이에 조은희 오세훈 후보 캠프 총괄선대본부장은 "정 후보가 성동구청장으로 재임하던 시절 설립된 성동미래일자리주식회사의 민간 지분 30%가 정 후보 측근들에게 배분됐다"며 "초기 자본금 1000만원으로 6배 이상의 특혜성 자산을 증식한 '성동 민주당 일자리주식회사'"라고 말했다.
오 후보 선거대책위원회는 정 후보의 1995년 주취 폭행 전력 해명도 문제 삼았다. 정 후보가 폭행 사유를 5·18 논쟁과 관련해 설명한 데 대해 오 후보 측은 "허위로 밝혀진다면 5·18 정신을 팔아넘긴 범죄"라며 "낙선운동 1호 대상"이라고 비판했다. 또 정 후보의 성동구청장 재임 당시 마장2구역 직권해제를 두고도 "행정이 찬성 동력을 꺾어 해제한 가혹한 기준"이라고 공세를 이어갔다.
두 후보는 현장 유세에서도 상대를 향한 비판을 이어갔다. 오 후보는 도봉구 유세에서 정 후보가 행당7구역 준공 지연과 관련해 "통상적으로 2~3년 걸린다"고 해명한 것을 두고 "후안무치하고 무책임한 변명"이라며 "17억원이면 해결될 일을 40억원 가까이 지출하도록 했다"고 말했다.
정 후보는 오 후보의 주택 공급 공약 이행률을 문제 삼았다. 정 후보는 "오 시장은 약속한 8만호 공급의 절반도 지키지 못해 주거난을 초래했다"며 "본인이 한 약속도 지키지 못한 시장이 또다시 약속을 하고 있다"고 비판했다.
한편 정 후보는 이날 강서·양천·금천 등 서남권을 돌며 집중 유세를 펼쳤다. 그는 버스 노선을 지하철 중심으로 재편하고 심야 시간대 '서브웨이 팔로워버스'를 도입하는 교통혁명 공약과 24시간 돌봄 체계 구축을 약속했다. 오 후보는 도봉·관악 등 강북권과 강남권을 오가며 '3377 관광 비전'을 공개했다. 3000만 관광객 유치와 7일 체류 등을 골자로 한 관광 활성화 구상을 제시하는 한편, '약자와의 동행' 정책을 앞세워 지지를 호소했다.