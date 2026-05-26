MC 딩동 BJ 폭행 사과…“악플은 법적 대응”

딩동 0 /MC딩동 인스타

방송인 MC딩동이 과거 불거진 폭행 논란과 관련해 자필 사과문을 공개하며 고개를 숙였다. MC딩동은 지난 3월 한 인터넷 방송 도중 여성 BJ가 자신의 과거 음주운전 전력을 언급하자 격한 반응을 보이며 머리채를 잡고 흔들면서 폭행했다. 당시 그는 방송을 통해 사과의 뜻을 밝혔지만 비판 여론은 쉽게 가라앉지 않았다.MC딩동은 최근 입장문을 통해 "저의 경솔하고 성숙하지 못한 행동으로 많은 분들께 큰 피로감과 실망감을 안겨드린 점 진심으로 깊이 사과드린다"고 밝혔다.이어 "방송을 진행하는 사람으로서 어떤 상황에서도 이성을 잃지 않고 책임감 있게 대처했어야 함에도 순간의 감정을 추스르지 못해 불미스러운 모습을 보여드렸다"며 "그 어떤 말로도 변명할 여지가 없는 명백한 잘못"이라고 인정했다.또 그는 상대방에게 직접 사과의 뜻을 전했다고 밝혔다. MC딩동은 "서로 허심탄회하게 오해를 풀며 각자의 잘잘못을 인정했고 서로의 앞날을 응원하기로 했다"고 설명했다.이번 일을 계기로 자신을 돌아보게 됐다는 심경도 전했다. 그는 "저 자신을 뼈저리게 되돌아보았다"며 "앞으로는 더욱 신중하고 상대방을 배려하며 성숙하게 대처하는 MC딩동이 되도록 끊임없이 노력하고 반성하겠다"고 말했다.다만 악성 루머와 가족·지인을 향한 비난에 대해서는 강경 대응 방침을 예고했다. MC딩동은 "대중의 질타와 쓴소리는 온전히 제가 감당해야 할 몫이며 달게 받겠다"면서도 "사실과 다른 악의적인 루머를 생성·유포하거나 가족과 지인들을 향한 무분별한 악플에 대해서는 선처 없이 법적 대응을 진행할 예정"이라고 강조했다.끝으로 그는 "저의 행동으로 인해 불편함을 느끼셨을 모든 분께 다시 한번 진심으로 사과드린다"며 거듭 고개를 숙였다.