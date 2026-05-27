닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 증권

[포토]코스피 사상 최초 8,000p 돌파

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260526010007781

글자크기

닫기

박상선 기자

승인 : 2026. 05. 27. 09:25

코스피가 26일 사상 첫 종가기준 8000선울 돌파했다.

이날 한국거래소 서울사옥 홍보관에서 직원들이 코스피가 전 거래일 대비 199.80포인트(2.55%)오른 8047.51로 마감한 현황판 앞에서 '코스피 지수 사상 최초 8000p 돌파' 축하 세레모니를 하고 있다.

코스피는 지난 15일 '8천 피'를 처음으로 돌파하며 세웠던 장중 최고치(8,046.78)를 단숨에 돌파하며, 오늘 장중 8,131.15까지 오르며 최고치를 경신했다.
박상선 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기