농진원·농협, 농산업 혁신 생태계 조성 협력

유망 기업 대상 자문·투자 등 지원

농진원-농협 업무협약식 기념사진(좌 농협중앙회 전무이사 박서홍, 우 농진원장 이석형) 0 박서횽 농협 부회장(왼쪽)과 이석형 농진원장이 '농산업 지속 가능한 혁신 생태계 조성 업무협약' 체결 이후 기념 촬영을 했다.(농진원)

한국농업기술진흥원(농진원)과 농협중앙회가 농산업의 혁신 생태계 조성을 위해 힘을 합친다.이와 관련 지난 26일 농진원과 농협은 농산업의 지속 가능한 혁신 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다.이날 협약식에 이석형 농진원장과 박서홍 농협 부회장 등이 참석했다. 특히 2022년부터 농산업 분야의 다양한 협력 사업을 추진하는 농진원과 농협은 이번 협약을 계기로 협력 범위를 한층 확대할 계획이다.이와 관련 농진원과 농협은 이번 협약을 계기로 진행하는 개방형 혁신 프로그램(엔하베스트엑스) 관련 유망 농산업 기업을 대상으로 기술 실증, 맞춤형 자문, 민간 투자, 현장 견학 등을 지원하기로 했다.이석형 농진원장은 "앞으로 농협과 한 팀이 돼 생산과 가공, 유통, 체험이 연결되는 6차 산업 활성화에 힘을 모으겠다"면서 "현장 중심의 혁신을 통해 농민에게 새로운 소득 기반을 제공하고, 농업과 농촌에 지속 가능한 변화를 만들어 가겠다"라고 말했다.한편 농진원은 올해 하반기 체험형 청년인턴 6명을 공개 채용한다.농진원은 청년들이 농업기술 분야의 다양한 직무를 체험하며 진로를 탐색하고 취업에 필요한 역량을 키울 수 있도록 지원할 계획이다.채용 분야와 지원 자격 등 자세한 내용은 농진원 누리집 채용공고에서 확인할 수 있다.