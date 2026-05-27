李대통령 “YS 꿈꿨던 해양강국 도약 앞당길 것”

'바다의 날' 기념식 참석…"부산, 대한민국 해양 수도로 육성"

이재명 대통령, 바다의 날 기념사 0 이재명 대통령이 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 27일 '바다의날' 기념식에 참석해 "국민주권정부는 김영삼 대통령께서 꿈꾸었던 해양강국 대한민국으로의 힘찬 도약을 앞당길 것"이라고 강조했다.이 대통령은 이날 오전 부산 영도구에서 열린 바다의날 기념식 기념사를 통해 "바다를 통해 세계를 잇고 평화의 길을 열고, 공동 번영의 터전을 만드는 진정한 해양 강국의 비전을 바로 이곳, 부산을 비롯한 동남권에서 실현할 것"이라며 이같이 말했다.이 대통령은 "1996년 김영삼 정부의 해양수산부 출범은 해운과 항만, 조선과 해양산업, 수산업의 경쟁력을 키워 우리 대한민국을 해양 강국으로 도약시키겠다는 강력한 의지의 표명이었다"며 "그로부터 30년이 흐른 지금 이제 바다는 단순한 물류와 산업의 공간을 넘어, 국가의 생존과 미래를 좌우하는 최전선이 됐다"고 역설했다.이어 "글로벌 통상 질서와 공급망이 재편되는 불확실성의 시대에 세계 경제의 핏줄인 바다의 안전과 주도권은 그 어느 때보다 중요해졌다"고 말했다.이 대통령은 "대한민국은 유라시아와 인도·태평양을 잇는 중심축이 돼 주변국의 자유로운 항행과 열린 무역 질서를 수호하겠다"며 "모두가 바다를 함께 누리고 바다에서 함께 번영하는 새로운 해양 질서를 주도해 나가겠다"고 강조했다.이어 "해운과 조선의 상생 발전 생태계 구축, 해상 보험과 선박 금융, 해운 법률서비스 산업도 폭넓게 육성해 우리 해운 산업의 기초 체력을 든든하게 보강하겠다"고 덧붙였다.아울러 이 대통령은 "동남권은 세계 최고의 해양 거점으로 도약할 지정학적 잠재력과 역량을 품고 있다"며 "정부는 압도적인 잠재력을 바탕으로 부산을 비롯한 동남권을 가능성과 기회가 넘치는 새로운 경제권으로 연결하겠다"고 말했다.이어 "항만과 공항, 철도와 도로가 이어지는 물류 인프라를 확충하고 남해안 전체를 아우르는 해양 관광 벨트를 구축해 세계와 당당히 경쟁하는 해양 경제권으로 키워내겠다"고 약속했다.아울러 이 대통령은 "부산에 본격적인 해수부 시대를 활짝 열어젖히겠다"며 "해운기업과 관련 공공기관은 물론 입법이 완료된 해사법원을 조속히 설립하고, 국회 논의가 끝나는 대로 이미 약속드렸던 동남권 투자 공사까지 모두 집적된 해양클러스터를 신속하게 완성하겠다"고 했다.이어 "부산을 명실상부한 대한민국 해양 수도로, 동남권을 남부 해양수도권으로 육성해 국가 필생의 과제라고 할 수 있는 국가 균형발전을 반드시 완성하겠다"고 약속했다.