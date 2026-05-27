삼성전자 임금협상 최종 합의…노노·주주 갈등은 지속

투표 인원 95.5% 참여 찬성률 73.7%

부문 간 갈등 및 주주 법적 분쟁 지속

clip20260527132153 0 여명구 삼성전자 부사장(왼쪽)과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장이 27일 경기 용인시 기흥에 위치한 삼성전자 더 유니버스에서 2026년 임금협약 조인식에 참여하고 있다. /삼성전자

삼성전자 노사가 도출한 임금교섭 잠정합의안이 노동조합 투표에서 73.7%의 찬성표를 얻으며 최종 가결됐다. 이로써 삼성전자 노조가 100조원 규모 손실을 가져 올 파업을 볼모로 40조원에 달하는 반도체(DS) 특별성과급을 달라며 벌인 위험한 줄다리기가 공식적으로 마무리 됐다. 삼성은 즉각 5년간 5조원을 들여 중소 협력사를 돕고 산업재해기금을 마련, 취약계층을 돕겠다며 사회적 책임과 환원을 약속하며 대한민국을 뜨겁게 달군 이번 사태를 일단락 지었다.하지만 노조는 또다른 갈등이 기다리고 있다. 투표 결과 반도체 중심 노조원들의 찬성률은 80%에 달했지만 비반도체 노조집단의 찬성률은 21% 수준에 그치면서 합의안에 대한 사업부간 노노(勞勞) 갈등은 지속될 전망이다. 여기에 주주들도 '영업이익 연동 성과급'을 두고 "상법상 위법 소지가 있다"며 법적 분쟁을 본격화 했다.27일 삼성전자 노조 공동교섭단에 따르면 지난 22일부터 이날 오전 10시까지 진행한 투표 결과 투표 인원의 총 95.5%가 참여했다. 임금협약 조인식에서 여명구 삼성전자 부사장은 "노사가 한 마음이 돼 글로벌 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 전했으며, 최승호 초기업노조 위원장은 "노사가 장기간 대화와 논의를 이어간 끝에 의미 있는 합의에 도달했다고 생각한다"고 전했다.노조 공동교섭단 중 반도체(DS) 중심 초기업노조의 찬성률은 80.6% 였지만 스마트폰과 가전사업(DX)이 핵심인 전국삼성전자노동조합(전삼노) 은 21.1%에 불과한 것으로 나타났다. 또다른 DX 부문 중심으로 이뤄진 동행노조는 잠정합의안이 나오기 전에 공동교섭단에서 탈퇴했다.DX 부문 직원들은 이번 교섭이 철저히 DS 부문 중심으로 이뤄졌다고 보고 있으며, 특히 DS 부문 중 적자를 보고 있는 사업부가 이익을 내고 있는 DX 부문보다도 성과급을 많이 가져갈 수 있다는 것에 불만이 큰 것으로 알려졌다.