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NH농협은행, 한국남부발전과 글로벌 경쟁력 강화 ‘맞손’

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한상욱 기자

승인 : 2026. 05. 27. 11:49

외환금융·환리스크 관리 협력…글로벌 진출 지원
남부발전 mou
강태영 NH농협은행장(오른쪽)이 26일 서울 중구 NH농협은행 본점에서 열린 업무협약식에 참석해 김준동 한국남부발전 사장과 함께 기념촬영을 하고 있다./NH농협은행
NH농협은행이 한국남부발전의 해외사업 확대를 위한 금융지원에 나선다. 글로벌 전력 인프라 수요가 커지는 가운데, 외환금융과 환리스크 관리 등을 통해 국내 발전산업의 해외진출을 뒷받침하겠다는 취지다.

NH농협은행은 지난 26일 서울 중구 NH농협은행 본점에서 한국남부발전과 '글로벌 진출 경쟁력 강화를 위한 금융지원' 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 한국남부발전의 해외 신규 사업 추진 기반을 안정적으로 마련하기 위해 추진됐다. NH농협은행은 보유한 글로벌 네트워크와 외환금융 역량을 활용해 한국남부발전의 해외사업 확대를 지원할 계획이다.

협약 내용에 따라 양 기관은 글로벌 네트워크 활용과 외환 서비스 제공, 환리스크 관리 등 해외사업 관련 금융협력을 강화한다. 또 한국남부발전과 함께 해외시장에 진출하는 협력기업에 대한 금융지원에도 힘을 모으기로 했다.

이를 통해 발전산업 수출과 협력기업의 해외시장 동반진출이 함께 이뤄지는 지속 가능한 성장 생태계를 조성하겠다는 구상이다.

강태영 행장은 "글로벌 AI(인공지능) 데이터센터 수요 확대 등으로 전력사업의 전략적 중요성이 어느 때보다 커지고 있다"며 "한국남부발전과 긴밀하게 협력해 K-발전 산업이 세계무대에서 경쟁력을 높일 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.
한상욱 기자

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