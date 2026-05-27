“안전 최우선 경영 구축” 대우건설, 안전·AI·스마트건설 핵심 기술 확보 돌입

1 0 2026 대우건설 하이퍼 세이프티 & 인공지능(AI) 오픈 이노베이션 포스터.

대우건설은 한국건설기술연구원과 함께 '2026 대우건설 하이퍼 세이프티 & 인공지능(AI) 오픈 이노베이션'을 열고, 건설 현장에 적용 가능한 혁신 기술과 아이디어를 보유한 기업 및 예비 창업자를 공개 모집한다고 27일 밝혔다.이번 오픈 이노베이션은 건설 현장의 안전 강화와 품질 고도화를 핵심 목표로, 디지털 전환과 스마트 건설 기술 혁신을 위해 마련됐다.대우건설은 현장 근로자의 안전과 시공 품질 향상에 기여할 수 있는 혁신 기술을 발굴·실증함으로써 보다 안전하고 신뢰받는 건설 현장을 구현하는 한편, AI와 로보틱스를 활용한 주요 사업의 경쟁력도 강화해 나갈 계획이다.모집분야는 △스마트 안전 및 품질 △AI △로보틱스 및 자동화 △항만 및 공항 △기타 혁신 아이디어 등 총 5개 분야다.특히 중대재해 예방을 위한 AI 기반 위험 예측 및 사고 예방 솔루션 등 현장 안전사고를 선제적으로 차단하고 시공 품질의 정밀도를 더욱 끌어올릴 수 있는 혁신 기술 발굴에 집중할 계획이다. 이를 통해 회사의 '안전 최우선 경영' 체계를 더욱 견고히 구축하기로 했다.공모 기간은 오는 28일부터 6월 19일까지다. 서류심사와 대면 발표 평가 등을 거쳐 우수 기업을 선정한다. 선정 기업은 이후 대우건설 실제 시공 현장에서 현장 실증(Poc)과 현업 부서와의 협업을 통해, 안전성·품질 효과를 실증 데이터로 검증받고, 프로젝트 적용 가능성을 확인하게 된다.최종적으로 실증 효과가 우수한 유망 스타트업의 기술은 대우건설 현장에 적용 범위를 확대하는 등 사업화 지원도 함께 이뤄질 예정이다.대우건설과 한국건설기술연구원은 선정 기업을 대상으로 최대 5000만원 규모의 PoC 지원금은 물론, 공동상품 개발 및 사업화, 기술 컨설팅 등 지원 프로그램도 함께 제공할 예정이다.