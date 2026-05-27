KB금융, 리벨리온과 국산 AI 금융 인프라 구축 협력

국산 AI 반도체 활용 확대…생태계 시너지 기대

[사진자료2] 27일 여의도 KB국민은행 신관에서 진행된 리벨리온과 KB금융그룹의 업무협약식에서 양종희 KB금융그룹 회장과 박성현 리벨리온 대표가 기념촬영을 하고 있다 0 양종희 KB금융그룹 회장(왼쪽)이 27일 서울 영등포구 KB금융그룹 본사에서 열린 업무협약식에 참석해 박성현 리벨리온 대표와 함께 기념촬영을 하고 있다./KB금융그룹

KB금융그룹이 국내 AI(인공지능) 반도체 기업 리벨리온과 손잡고 금융권 AI 인프라 경쟁력 강화에 나선다. 국산 AI 반도체를 활용해 AI 전환 속도를 높이는 동시에, 첨단산업 성장 기반을 지원하는 생산적 금융 모델을 확장하려는 행보로 풀이된다.KB금융은 27일 서울 영등포구 KB금융그룹 본사에서 리벨리온과 전략적 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 글로벌 AI 패권 경쟁이 심화되는 가운데, 한국형 AI 금융 인프라 경쟁력을 확보하기 위해 마련됐다.협약 내용에 따라 리벨리온은 KB금융에 국산 AI 반도체 기반 추론 인프라와, 금융 서비스 구축에 필요한 기술·제품을 제공한다. KB금융은 리벨리온의 사업 운영과 자금 조달, 자금 관리, 임직원 금융 서비스 등에서 금융 인프라를 우선 지원할 계획이다.양사는 AI 반도체 기술과 금융 서비스의 접점을 넓히는 동시에, 국가·사회적 AI 생태계 발전을 위한 협력 과제도 함께 발굴하기로 했다. KB금융의 AI 전환과 리벨리온의 기술 상용화가 맞물리면서 금융권 내 국산 AI 반도체 활용 기반이 확대될 수 있다는 기대가 나온다.KB금융과 리벨리온의 인연은 이번 협약 이전부터 이어져 왔다. KB금융은 지난 2022년 KB인베스트먼트를 통해 리벨리온의 시리즈 A 투자에 참여하며 협력 관계를 맺었다. 2023년에는 리벨리온을 스타트업 육성 프로그램인 'KB스타터스'로 선정하면서 협업 범위를 넓혔다. 최근에는 기업가치 3조4000억원을 인정받아, 국민성장펀드 직접투자 1호 기업으로 선정된 바 있다.KB금융 관계자는 "리벨리온은 창업 초기부터 KB금융과 함께 성장해온 오랜 파트너"라며 "리벨리온과의 협력을 기점으로 다양한 AI·테크 파트너들과 연계해 글로벌 수준의 AI 금융 리더십을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.