[르포] “바삭하게 씹히는 아박”…투썸, 여름 디저트 시장 정조준

‘크런치 아박’ 출시…초코볼·마블 레이어링 적용

우유말먹·아박가토까지…SNS 타고 재해석 확산

KakaoTalk_20260527_153051064 0 27일 서울 여의도 투썸플레이스 국회의사당점에서 열린 투썸플레이스 아박 미디어 간담회에서 아박 신제품이 소개되고 있다./이창연 기자

KakaoTalk_20260527_153041408 0 투썸플레이스가 선보인 신제품 '떠먹는 초코크런치 아박'과 '떠먹는 딸기 초코크런치 아박'./이창연 기자

KakaoTalk_20260527_153014082 0 '떠먹는 아박'에 에스프레소 샷을 더한 '아박가토'./이창연 기자

"아박은 뭘해도 아박입니다."27일 서울 여의도 투썸플레이스 국회의사당점에서 열린 '아박(떠먹는 아이스박스)' 미디어 품평회에서 투썸플레이스 관계자는 올해 전략을 이렇게 설명했다. 새로운 맛을 추가하는 데 그치지 않고 다양한 방식으로 즐기는 '경험형 디저트'로 아박을 확장하겠다는 의미다. 투썸플레이스는 최근 디저트 시장의 핵심 키워드로 떠오른 '커스터마이징'과 '식감' 요소를 반영해 여름 디저트 시장 공략에 나설 계획이다.투썸플레이스는 이날 신제품 '떠먹는 초코 크런치 아박'과 '떠먹는 딸기 초코 크런치 아박' 2종을 공개했다. 신제품은 오는 29일부터 전국 1760여개 매장에서 판매된다.'떠먹는 초코 크런치 아박'은 마스카포네·초코 크림과 블랙 쿠키, 크런치 초코볼을 조합했고 '떠먹는 딸기 초코 크런치 아박'은 화이트 바닐라 초코 크림과 베리 콤포트를 활용했다.이번 신제품은 최근 디저트 시장에서 주목받는 '바삭한 식감' 트렌드를 반영한 것이 특징이다. 기존 아박이 마스카포네 크림과 블랙 쿠키의 꾸덕한 식감에 집중했다면, 이번에는 크런치 초코볼을 더해 식감 차별화를 시도했다. 최근 Z세대를 중심으로 바삭한 식감을 강조한 디저트 소비가 확산하고 있는 점을 반영한 것이다.특히 투썸플레이스는 제품에 들어가는 초코볼을 별도로 개발했다고 설명했다. 김보영 투썸플레이스 브랜드전략파트 대리는 "시중 제품을 그대로 활용한 것이 아니라 아박 전용으로 초코볼 크기와 초콜릿 코팅 점도 등을 따로 연구했다"며 "아박 특유의 부드러운 식감과 조화를 이루도록 수차례 테스트를 진행했다"고 말했다.구조에도 변화를 줬다. 기존 제품이 크림과 쿠키를 층층이 쌓아 올린 형태였다면, 신제품은 여러 맛을 한입에 느낄 수 있도록 '마블 레이어링' 방식을 적용했다.2015년 출시된 '떠먹는 아박'은 미국식 아이스박스 케이크를 한국식으로 재해석한 제품이다. 칼로 잘라 먹는 기존 케이크와 달리 숟가락으로 간편하게 떠먹는 방식을 내세워 차별화에 성공했다는 평가를 받는다. 지난해에만 약 640만개가 판매됐으며, 이달 기준 누적 판매량은 4500만개를 넘어섰다. 회사 측에 따르면 '떠먹는 아박' 라인업 판매량 가운데 30대 이하 소비자 비중은 약 47% 수준이다.업계에서는 최근 카페 디저트 시장이 단순 맛 경쟁을 넘어 '경험 소비' 중심으로 재편되고 있다고 보고 있다. 특히 사회관계망서비스(SNS)를 기반으로 자신만의 조합을 공유하는 문화가 확산하면서 식감과 커스터마이징 요소를 강조한 제품 출시가 늘어나는 분위기다.실제로 '아박' 역시 우유를 부어 먹는 '우유말먹', 에스프레소 샷을 추가한 '아박가토' 등 다양한 방식으로 재해석되며 온라인에서 화제를 모으고 있다.투썸플레이스는 다음달 둘째 주부터 '아박은 뭘해도 아박' 캠페인을 진행할 예정이다. 그룹 아일릿 멤버 원희를 모델로 내세워 다양한 조합과 취식 방식을 제안한다는 계획이다. 다음달 중순부터는 '떠먹는 아박'에 에스프레소 샷을 함께 제공하는 '아박가토'도 매장에서 선보일 예정이다.투썸플레이스 관계자는 "최근 디저트는 단순히 먹는 제품이 아니라 취향과 경험을 공유하는 콘텐츠로 변화하고 있다"며 "앞으로도 아박을 통해 소비자들이 색다른 방식으로 디저트를 즐길 수 있는 경험을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.