닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 북미

“목표는 달 경제 활성화”…NASA, 달 영구기지 구축 시동

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008121

글자크기

닫기

김현민 기자

승인 : 2026. 05. 27. 18:06

달 남극 인근 장비 배치 예정…착륙선·드론 계약 체결
블루 오리진·스페이스X 등 참여…2030년대 기지 완성
US-SPACE-NASA-MOON <YONHAP NO-0755> (AFP)
26일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.의 미 항공우주국(NASA·나사) 본부에서 열린 기자회견에서 카를로스 가르시아 갈란 나사 달 기지 프로젝트 책임자(왼쪽)가 달에서의 지속적인 유인 거주 추진 현황을 설명하는 가운데 화면에는 아스트로랩의 달 탐사차(로버)가 띄워져 있다. 그의 옆에는 재러드 아이작먼 나사 국장(가운데)과 로리 글레이즈 나사 탐사개발국장 대행이 동석하고 있다./AFP 연합
미국 항공우주국(NASA·나사)이 26일(현지시간) 달 표면에 영구 기지를 건설하는 장기 목표를 달성하기 위한 올해 무인 탐사 임무 계획을 발표했다.

아르테미스 2호의 달 궤도 비행에 성공한 나사는 2개월이 채 지나지 않은 이날 미국 워싱턴 D.C.에 있는 나사 본부에서 기자회견을 열어 달 기지 건설 계획의 첫 단계를 공개하며 미국 기업 4곳과 수억 달러 규모의 계약을 체결했다고 밝혔다.

제프 베이조스 아마존 창업자가 운영하는 블루 오리진은 달 남극 부근의 특정 지점에 탐사 차량을 운반하기 위한 착륙선 2대를 제공할 예정이다.

이른바 '달 지형 탐사차(LTV)'는 우주 스타트업 아스트로랩과 루나 아웃포스트가 제작한다.

지난해 달 착륙에 성공한 파이어플라이 에어로스페이스는 최초로 드론을 달로 운반한다.

이 장비들은 계획대로라면 아르테미스 우주비행사들이 달에 착륙하는 2028년이 되기 전까지 달로 이송돼야 한다.

지난달 초 진행된 아르테미스 2호 임무에서는 우주비행사 4명이 달 궤도를 비행하며 1960년대 후반과 1970년대 초반의 아폴로 달 탐사대보다 더 먼 우주공간으로 진출했다.

내년으로 예정된 아르테미스 3호 임무에서는 또 다른 우주비행사 팀이 지구 궤도에서 나사의 오리온 캡슐과 블루 오리진 및 스페이스X가 개발 중인 달 착륙선의 도킹을 시험할 예정이다.

달 기지 건설 2단계는 2029년 시작돼 2030년 초까지 진행된다. 그때 전력망을 포함한 영구 기반 시설 구축이 시작된다.

우주비행사들이 장기간 거주할 수 있는 특수 영구 거주 시설이 갖춰지는 시기는 3단계인 2030년대가 될 전망이다.

나사 달 기지 프로젝트 책임자인 카를로스 가르시아 갈란은 계획을 설명하며 "그때가 되면 우리는 영구적으로 주둔하며 절대 포기하지 않을 것이라고 말할 수 있게 될 것"이라고 밝혔다.

재러드 아이작먼 나사 국장은 달 기지 건설 목표가 과학 연구를 수행하고 화성 탐사의 기반을 마련하는 동시에 달 경제를 활성화하는 것이라고 강조했다.

그는 "인내심을 갖고 기다려온 사람들에게 위대한 귀환이 가까워졌다"며 "우리는 속도를 늦추지 않을 것이고 이제 시작에 불과하다"고 말했다.
김현민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기