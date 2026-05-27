LH, DL이앤씨·삼성물산과 증산역 일대에 3500가구 아파트 짓는다

도심 공공주택 복합사업 협약

증산4 도심복합사업 지구 조감도 0 서울 은평구 증산4 도심복합사업 지구 조감도./한국토지주택공사(LH)

한국토지주택공사(LH)가 DL이앤씨·삼성물산 건설부문 컨소시엄과 서울 은평구 증산4구역 도심 공공주택 복합사업에 속도를 낸다.LH는 이들 컨소시엄과 증산4구역 도심 공공주택 복합사업 추진을 위한 협약을 맺었다고 27일 밝혔다.증산4구역은 은평구 증산동 205-33번지 일대에 지하 6층~지상 42층, 총 3509가구 규모로 조성되는 사업이다.서울 지하철 6호선 증산역과 가까운 데다 불광천, 봉산 등이 인접해 주거 환경이 우수한 입지로 꼽힌다. DL이앤씨·삼성물산 컨소시엄은 지난해 12월 주민협의체 의결을 통해 우선협상대상자로 선정된 바 있다.이번 협약은 2028년 착공을 목표로 후속 절차를 본격화하기 위한 차원에서 이뤄졌다는 설명이다.LH는 올해 하반기 보상 및 이주 절차를 진행하고, 컨소시엄은 연내 복합사업계획 변경 승인 신청에 나설 예정이다. 아울러 이번 협약 체결로 서울 도심에서 추진 중인 도심복합사업 6곳, 약 8000가구 규모 사업장의 복합사업 참여자 협약을 모두 마무리했다.이달 공모 예정인 용마터널 지구(551가구)를 비롯해 하반기 추가 사업자 공모도 이어간다는 계획이다.박현근 LH 수도권도시정비특별본부장은 "도심복합사업의 강점을 살리고 제도 개선도 신속히 추진해 도심 내 양질의 공공주택 공급이 차질 없이 이뤄지도록 하겠다"고 말했다.