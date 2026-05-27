네이버, 김윤덕 국토교통부 장관과 로봇 상용화 지원 방안 논의

27일 네이버 1784 사옥 방문한 김 장관

최수연 대표, 피지컬 AI 기술 등 소개

[사진] 27일 네이버 1784를 방문한 김윤덕 국토교통부 장관 0 27일 네이버 1784를 방문한 김윤덕 국토교통부 장관의 모습. /네이버

네이버가 김윤덕 국토교통부 장관과 로봇 상용화를 위한 정책적 지원 방안에 대해 논의했다.27일 네이버는 이날 1784 사옥에 김 장관이 방문했다고 밝혔다. 네이버 1784는 지난 2021년 완공된 세계 최초의 로봇 친화형 빌딩이다. AI·디지털트윈·모빌리티·클라우드·5G 등 첨단 기술들이 건물과 유기적으로 연동돼 있기도 하다.김 장관은 이 사옥에서 네이버가 보유한 디지털트윈 기술, 클라우드 기반 멀티 로봇 인텔리전스 시스템 'ARC', 사옥 내 자율주행 로봇 '루키', 실외 이동 로봇 '누리'의 임무 수행 시연 등을 참관했다. 최수연 대표와 유봉석 CRO, 석상옥 네이버랩스 대표 등이 참석해 자율주행 로봇 기술 적용 사례를 비롯한 네이버의 피지컬 AI·디지털 트윈 기술을 소개했다.네이버와 국토교통부는 AI·자율주행 로봇 활성화 등을 위한 국토교통·공간정보 분야 정책 지원과 규제 혁신 방안에 대한 논의도 진행했다. 김 장관은 "로봇 친화형 건축물과 디지털트윈, 자율주행, 이동 로봇 등 다양한 국토교통 분야 신산업의 성장 가능성을 확인했다"며 "이동 로봇 활성화를 위한 정책 기반 강화 등 역할을 수행해 나가겠다"고 말했다.네이버 측은 올해부터 국토교통부와 정밀지도 구축과 자율주행 로봇의 운행 안정성 실증 분야에서 기술 협력을 진행하고 있는 만큼 로봇들이 실외 환경에 적용될 수 있도록 표준화·데이터 활용 모델을 함께 만들어간다는 계획이다.