與조승래 “사법 판단 끝난 朴, 왜 선거 끌어들이나”…조국혁신당엔 “TV조선과 합공”

국힘 朴 전 대통령 유세 동원에 "도 넘은 국민 기만" 비판

혁신당의 김용남 의혹 공세엔 "언론 보도 인용한 과장" 일축

지방선거 관련 기자간담회 갖는 조승래 총괄선대...<YONHAP NO-3998> 0 더불어민주당 조승래 총괄선거대책본부장이 27일 국회에서 6·3지방선거 관련 기자간담회를 하고 있다. /연합

조승래 더불어민주당 총괄선대본부장이 27일 국민의힘의 박근혜 전 대통령을 유세에 동원하고 있다며 "사법적 판단이 끝난 인물을 선거에 이용하고 있다"고 비판했다. 조국혁신당의 민주당 김용남 후보 의혹 제기에는 "과장된 주장"이라고 했다.조 본부장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 국민의힘의 보수 결집 행보를 두고 "도 넘은 국민 기만"이라며 이같이 말했다. 그는 "국민의힘이 배출한 대통령 세 명 다 감옥에 갔고, 두 명은 탄핵당했다"며 "(탄핵 무효 주장은) 이미 헌법재판소와 대법원에서 판단이 끝난 문제"라고 지적했다.조 본부장은 "역사적으로, 사법적으로 판단이 끝난 분을 왜 굳이 선거 한복판에 끌어들이냐"라며 "상식적이고 합리적인 보수는 오히려 더 떠날 것"이라고 말했다.조국혁신당이 민주당 김용남 후보의 의혹을 비판하는 논평을 낸 것과 관련해서는 "TV조선과 혁신당의 합공"이라고 규정했다. 조 본부장은 "둘이 내통했다는 뜻이 아니라, 혁신당의 김 후보 비난이 TV조선 보도를 인용한 것이 명백하다는 뜻"이라며 "김 후보 의혹이 민주 진영 전체의 불신으로 번진다는 혁신당의 주장은 과장된 것"이라고 지적했다.아울러 국민의힘 유정복 인천시장 후보의 가상자산 누락 의혹에 대해서는 "본인이 직접 투자에 개입하고 챙긴 사실이 통화 녹취로 보도됐다"며 "국민의힘은 공천 취소 등 대책을 만들어야 한다"고 촉구했다.또한 전날 발생한 서소문 고가차도 붕괴 사고를 언급하며 "도시의 핵심 가치는 안전인데, 오세훈 시장은 꼼꼼함과는 거리가 좀 있는 듯하다"며 책임론을 제기했다.한편, 김상욱 더불어민주당 후보와 김종훈 진보당 후보의 단일화 재개에 대해서는 "단일화 중단에 따라서 받았을 진보당 지도부와 진보당 당원들의 당혹감에 대해 사무총장으로서 사과드린다"며 "단일화 재개라는 결단을 내려준 김종훈 후보와 진보당 지도부에게 감사하다는 말씀을 드린다"고 덧붙였다.