국내은행 자본비율 하락…환율 상승에 위험가중자산 확대

위험가중자산 증가 폭이 자본 증가폭 웃돌아
금감원 "손실 흡수능력 확충 유도"
28일 금융감독원이 발표한 '2026년 3월 말 은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황(잠정)'에 따르면 국내은행의 보통주자본비율은 13.41%로 전년 말 13.50%보다 0.09%포인트 하락했다. 기본자본비율은 14.66%로 0.13%포인트 낮아졌고, 총자본비율은 15.64%로 0.19%포인트 떨어졌다. 단순기본자본비율도 6.65%로 전년 말보다 0.12%포인트 하락했다.
금감원은 1분기 중 기업 익스포저 증가와 환율 상승에 따른 외화자산 위험가중자산 증가 등으로 위험가중자산 증가폭이 보통주자본 증가폭을 웃돌았다고 설명했다. 다만 국내은행의 자본비율은 규제비율을 상회해 전반적으로 양호한 수준을 유지했다.
은행별로 보면 보통주자본비율 기준으로 씨티·SC·케이·카카오·토스·수협·수출입이 14% 이상을 기록했다. KB·신한·하나·우리·산업은 13% 이상으로 상대적으로 높은 수준을 보였다.
총자본비율 기준으로는 우리·씨티·SC·케이·카카오·토스·수협·수출입이 16%를 웃돌았다. 반면 BNK는 총자본비율이 13.60%로 14%를 밑돌아 상대적으로 낮은 수준으로 분류됐다.
전년 말 대비 보통주자본비율이 상승한 곳은 5곳이다. 케이(+7.04%포인트)는 IPO 영향으로 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 우리(+0.72%포인트), 토스(+0.39%포인트), 기업(+0.04%포인트), JB(+0.03%포인트) 순으로 상승했다.
반면 씨티(-3.64%포인트), 카카오(-0.97%포인트), 수출입(-0.94%포인트), SC(-0.79%포인트), 수협(-0.69%포인트) 등 12곳은 하락했다.
금감원은 국내은행의 자본비율이 양호한 수준을 유지하고 있다고 평가하면서도 건전성 관리 필요성을 강조했다. 중동 전쟁 등 대내외 리스크 요인이 지속되고 금리·환율 변동성이 확대되면 은행 건전성 관리에 부담으로 작용할 수 있다는 판단이다.
금감원 관계자는 "향후 국내은행이 안정적인 건전성 관리 기반하에 본연의 역할을 충실히 이행해나갈 수 있도록 손실흡수능력 확충 및 자본적정성 관리를 강화하도록 유도할 예정"이라고 밝혔다.