사관학교 통합 앞두고 ‘육사’ 찾은 안규백 “명품 교육기관 거듭 노력할 것”

안 장관은 이날, 개교 80주년을 맞이한 육사를 방문해 교수·훈육관·사관생도들과 소통간담회를 가졌다. 이 자리에서 정예장교 양성과 사관학교 발전방안 등에 대한 현장 목소리를 들었다.
국방부 측은 학령인구 감소 현상과 국방 환경 변화에 발맞춘 사관학교 발전 방안을 모색하기 위해 마련됐다고 설명했다.
안 장관은 우선 학교 지휘부로부터 교육과정 발전방향에 대한 브리핑을 받고 교직원들 간담회에서 미래 전장을 주도할 정예 장교 육성을 위한 교육시스템 구축 방안에 대한 의견을 청취했다. 또 생도 간담회에선 생도들이 체감하는 교육 환경 변화와 군 미래에 대한 의견을 들었다.
간담회에서 안 장관은 "호국간성의 요람, 육사 개교 80주년을 진심으로 축하한다. 국가안보 중추적 역할을 수행해온 사관학교의 중요성을 잘 알고 있는 만큼 사관학교 발전을 위해 가능한 모든 역량을 집중하겠다"며 "80년 역사와 전통을 바탕으로 AI·과학기술 기반 미래전을 선도할 정예장교 양성의 산실로 발전해야 한다. 국방부는 사관학교 통합이 진행되는 과정에서 최고의 명품 교육기관으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
국방부는 이날 육사를 시작으로 공군사관학교·해군사관학교를 순차적으로 방문할 예정이다. 간담회에서 제기된 의견을 검토해 향후 사관학교 발전방안 수립에 적극 반영할 계획이다.
최근 안 장관은 육·해·공군 사관학교를 통합해 사관생도를 선발하는 '통합사관학교' 구상을 밝힌 바 있다. 사관생도들을 통합 선발해 1·2학년엔 공통 교육을 받도록 하고 3·4학년엔 군을 선택해 군별 특화 전공교육을 받도록 하는 방식을 검토 중이다. 이재명 정부의 대선 공약이자 국정과제이기도 한 통합사관학교 도입과 관련해 교육계·군 안팎에서 찬반양론이 잇따르고 있다.