사관학교 통합 앞두고 ‘육사’ 찾은 안규백 “명품 교육기관 거듭 노력할 것”

학령인구 감소·국방환경 변화 대응 ‘발전방안’ 모색…공사·해사도 방문한다

260527 (국방부 보도사진) 국방부장관 육군사관학교 방문 (1) 0 27일 오후 육군사관학교를 방문한 안규백 국방부 장관이 교수 및 훈육관과의 간담회에 참석해 의견을 듣고 있다. /국방부

정부가 육·해·공군 3개 사관학교 통합을 추진하고 있는 가운데, 안규백 국방부 장관이 27일 육군사관학교를 방문해 현장 목소리를 청취했다.안 장관은 이날, 개교 80주년을 맞이한 육사를 방문해 교수·훈육관·사관생도들과 소통간담회를 가졌다. 이 자리에서 정예장교 양성과 사관학교 발전방안 등에 대한 현장 목소리를 들었다.국방부 측은 학령인구 감소 현상과 국방 환경 변화에 발맞춘 사관학교 발전 방안을 모색하기 위해 마련됐다고 설명했다.안 장관은 우선 학교 지휘부로부터 교육과정 발전방향에 대한 브리핑을 받고 교직원들 간담회에서 미래 전장을 주도할 정예 장교 육성을 위한 교육시스템 구축 방안에 대한 의견을 청취했다. 또 생도 간담회에선 생도들이 체감하는 교육 환경 변화와 군 미래에 대한 의견을 들었다.간담회에서 안 장관은 "호국간성의 요람, 육사 개교 80주년을 진심으로 축하한다. 국가안보 중추적 역할을 수행해온 사관학교의 중요성을 잘 알고 있는 만큼 사관학교 발전을 위해 가능한 모든 역량을 집중하겠다"며 "80년 역사와 전통을 바탕으로 AI·과학기술 기반 미래전을 선도할 정예장교 양성의 산실로 발전해야 한다. 국방부는 사관학교 통합이 진행되는 과정에서 최고의 명품 교육기관으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.국방부는 이날 육사를 시작으로 공군사관학교·해군사관학교를 순차적으로 방문할 예정이다. 간담회에서 제기된 의견을 검토해 향후 사관학교 발전방안 수립에 적극 반영할 계획이다.최근 안 장관은 육·해·공군 사관학교를 통합해 사관생도를 선발하는 '통합사관학교' 구상을 밝힌 바 있다. 사관생도들을 통합 선발해 1·2학년엔 공통 교육을 받도록 하고 3·4학년엔 군을 선택해 군별 특화 전공교육을 받도록 하는 방식을 검토 중이다. 이재명 정부의 대선 공약이자 국정과제이기도 한 통합사관학교 도입과 관련해 교육계·군 안팎에서 찬반양론이 잇따르고 있다.