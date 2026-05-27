부울경서 보수 표심 다잡기 나선 朴

박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장을 찾아 시민과 인사하고 있다. 박 전 대통령은 이날 국민의힘 박완수 경남지사 후보, 같은 당 한경호 진주시장 후보 등을 지지하기 위해 진주를 방문했다. /연합