부울경서 보수 표심 다잡기 나선 朴

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박 전 대통령은 27일 경남 진주 중앙시장을 시작으로 울산 신정시장, 부산 기장시장 등을 잇달아 방문하며 국민의힘 후보 지원에 나섰다. 지난 23일 대구, 26일 충청권 방문에 이어 이날 PK 지원까지 이어가면서 사실상 전국 단위 지원 유세 행보를 본격화한 모습이다. 박 전 대통령은 이날 진주 중앙시장에서 지역경제 회복을 강조하며 상인·시민들과 직접 접촉하는 방식으로 전통적인 '시장 유세'를 재현했다.
PK는 전통적인 보수 강세 지역으로 꼽히지만, 이번 지방선거에서는 더불어민주당과 무소속 후보들의 공세가 거세지면서 국민의힘 후보들이 곳곳에서 고전하고 있다. 국민의힘으로서는 보수표 이탈을 막고 사전투표와 본투표 참여율을 최대한 끌어올리는 것이 시급한 과제로 떠오른 상황이다.
경남에서는 박완수 국민의힘 경남도지사 후보가 김경수 더불어민주당 후보와 접전을 벌이고 있다. 울산 역시 김두겸 국민의힘 후보와 김상욱 민주당 후보가 박빙 승부를 이어가는 양상이다. 부산에서도 박형준 국민의힘 부산시장 후보와 전재수 민주당 후보가 치열한 경쟁을 벌이는 가운데, 일부 지역에서는 무소속 후보 변수까지 겹치며 보수 표 분산 우려가 커지고 있다.
국민의힘 내부에서는 박 전 대통령의 광폭 행보가 '윤석열 리스크'를 일정 부분 상쇄할 수 있다는 기대감도 나온다. 윤 전 대통령과의 거리두기가 충분하지 않다는 여론 속에서 보수 성향 유권자 일부의 투표 의지가 약화됐다는 판단에서다. 박형준 후보는 "보수 분열 양상이 나타나는 상황에서 보수 상징성을 가진 박 전 대통령이 오면 보수 결집에 도움이 될 것"이라고 말했다.
신율 명지대 정치외교학과 교수는 "보수 결집을 보수층이 실제 투표장에 나가는 것으로 본다면 박 전 대통령의 지원은 도움이 될 수 있다"며 "윤 전 대통령 수사로 힘든 시간을 겪었던 박 전 대통령이 직접 나서면 투표를 망설이던 보수층이 다시 움직일 가능성이 있다"고 분석했다.
반면 박상병 정치평론가는 "충청이나 영남에서는 보수 결집 효과가 있을 수 있지만 중도층은 이탈할 가능성이 크다"며 "핵심 지지층에는 도움이 되겠지만 중도층 입장에서는 '급하니까 이것저것 다 한다'는 인상을 줄 수 있다"고 평가했다.