“나무호 타격 비행체, 이란산 대함미사일”

주한 이란대사 초치… 강력 항의 전달
|
박윤주 외교부 1차관은 27일 정부서울청사에서 열린 긴급 브리핑에서 "나무호 피격과 관련해 여러 증거가 이란 측을 향하고 있다"며 "주한 이란대사에게 재발 방지를 포함한 책임 있는 조치를 요구할 예정"이라고 말했다. 박 차관은 이어 "우리 국민과 선박의 안전을 보장하고, 우리 선박을 포함한 모든 선박의 자유롭고 안전한 항행이 이뤄질 수 있도록 이란 측에 당부할 것"이라고 밝혔다.
지난 13일부터 15일까지 국방과학연구소(ADD) 등 전문가들이 실시한 현지 조사와 기술 분석 결과, 나무호는 비행체로부터 총 두 차례 공격을 받은 것으로 파악됐다. 첫 번째 공격에 사용된 탄두는 불발됐고, 두 번째 탄두는 기폭된 것으로 분석됐다.
정부는 나무호를 공격한 비행체가 이란산 대함미사일인 '누르' 계열일 가능성이 크다고 보고 있다. 누르 미사일은 이란에서 생산돼 이란 해군과 이란 혁명수비대, 친이란 세력 등이 운용하는 것으로 알려져 있다.
박 차관은 "기체 잔해물이 하늘색으로 도색돼 있는데, 이는 이란산 대함미사일 누르 계열의 도장 및 색상과 같다"며 "전자기판 잔해물이 20~30년 전 생산된 것으로 추정되는 만큼 구형 누르 미사일일 가능성이 높다"고 설명했다.
브리핑에 배석한 국방부 관계자는 "호르무즈 해협의 통제는 이란 혁명수비대와 이란 해군이 하고 있는 것으로 판단한다"고 말했다.