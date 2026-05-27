닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 외교·통일

“나무호 타격 비행체, 이란산 대함미사일”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260528010008151

글자크기

닫기

목용재 기자

승인 : 2026. 05. 27. 18:00

정부 "구형 '누르' 계열 가능성 높아"
주한 이란대사 초치… 강력 항의 전달
박윤주 외교부 1차관이 27일 서울 종로구 외교부청사 브리핑룸에서 나무호 조사결과 관련 브리핑을 하고 있다. /박성일 기자
정부는 호르무즈 해협에서 한국 선박 HMM 나무호를 타격한 비행체를 이란산 대함미사일 '누르' 계열로 판단하고, 주한 이란대사를 초치해 강력히 항의하기로 했다.

박윤주 외교부 1차관은 27일 정부서울청사에서 열린 긴급 브리핑에서 "나무호 피격과 관련해 여러 증거가 이란 측을 향하고 있다"며 "주한 이란대사에게 재발 방지를 포함한 책임 있는 조치를 요구할 예정"이라고 말했다. 박 차관은 이어 "우리 국민과 선박의 안전을 보장하고, 우리 선박을 포함한 모든 선박의 자유롭고 안전한 항행이 이뤄질 수 있도록 이란 측에 당부할 것"이라고 밝혔다.

지난 13일부터 15일까지 국방과학연구소(ADD) 등 전문가들이 실시한 현지 조사와 기술 분석 결과, 나무호는 비행체로부터 총 두 차례 공격을 받은 것으로 파악됐다. 첫 번째 공격에 사용된 탄두는 불발됐고, 두 번째 탄두는 기폭된 것으로 분석됐다.

정부는 나무호를 공격한 비행체가 이란산 대함미사일인 '누르' 계열일 가능성이 크다고 보고 있다. 누르 미사일은 이란에서 생산돼 이란 해군과 이란 혁명수비대, 친이란 세력 등이 운용하는 것으로 알려져 있다.

박 차관은 "기체 잔해물이 하늘색으로 도색돼 있는데, 이는 이란산 대함미사일 누르 계열의 도장 및 색상과 같다"며 "전자기판 잔해물이 20~30년 전 생산된 것으로 추정되는 만큼 구형 누르 미사일일 가능성이 높다"고 설명했다.

브리핑에 배석한 국방부 관계자는 "호르무즈 해협의 통제는 이란 혁명수비대와 이란 해군이 하고 있는 것으로 판단한다"고 말했다.
목용재 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기