“국힘 싫지만 독주는 불안”… 샤이보수, 선거 판세 바꾸나

27일 인천국제공항 제2터미널에 제9회 전국동시지방선거 사전투표소가 설치되고 있다. 이번 지방선거 사전투표는 주소지와 관계없이 전국 사전투표소 어디서나 투표할 수 있으며 29~30일 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다. /연합