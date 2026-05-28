유튜브 “AI 사용 숨겨도 표시”…영상 자동 감지 도입

스크린샷 0 /유튜브

유튜브가 생성형 AI 콘텐츠에 대한 투명성을 강화하기 위해 AI 표시를 대폭 개편한다고 27일(현지시간) 밝혔다. 이용자들이 AI 활용 여부를 더 쉽게 인지할 수 있도록 라벨 위치를 눈에 띄게 변경하고 AI 생성 콘텐츠를 자동으로 감지하는 기능도 도입한다.이번 정책 변화는 생성형 AI 콘텐츠에 대한 명확한 정보 제공이 중요하다는 이용자 의견을 반영한 조치다. 유튜브는 지난 2024년부터 크리에이터가 AI 사용 사실을 직접 공개할 경우 관련 라벨을 부착해왔다.가장 큰 변화는 AI 표시 라벨의 노출 방식이다. 앞으로 사실적인 이미지나 의미 있는 수준으로 AI가 수정·생성한 콘텐츠는 더욱 눈에 잘 띄는 위치에 표시된다.롱폼 영상의 경우 AI 사용 라벨이 영상 설명란 아래가 아닌 영상 플레이어 바로 아래에 배치된다. 쇼츠(Shorts)는 영상 화면 자체에 라벨이 오버레이 형태로 표시된다. 유튜브 측은 "시청자가 한눈에 필요한 맥락을 이해할 수 있도록 하기 위한 조치"라고 설명했다.반면 비현실적이거나 애니메이션 형식의 콘텐츠, 혹은 단순 보정 수준의 AI 활용 영상은 기존처럼 상세 설명란에서 관련 정보를 확인할 수 있다.또한 오는 2026년 5월부터는 AI 콘텐츠 자동 감지 시스템도 순차적으로 적용된다. 크리에이터가 AI 사용 여부를 직접 표시하지 않더라도, 유튜브 시스템이 "상당한 수준의 사실적 AI 사용"을 감지할 경우 자동으로 AI 라벨을 부착하게 된다.크리에이터의 수정 권한은 유지된다. 영상이 잘못 AI 콘텐츠로 분류됐다고 판단될 경우 유튜브 스튜디오에서 직접 공개 상태를 수정할 수 있다.하지만 일부 사례에서는 AI 표시가 영구적으로 유지된다. 유튜브 자체 AI 도구인 베오나 드림 스크린을 사용한 콘텐츠, 생성형 AI 메타데이터 표준인 C2PA 정보가 포함된 영상 등이 해당된다.유튜브는 "AI 라벨이 붙었다고 해서 영상 추천 알고리즘이나 수익 창출 자격에 영향을 주지는 않는다"며 "AI 기술이 빠르게 발전하는 환경 속에서 창작자와 시청자 모두가 올바른 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 하는 것이 목표"라고 밝혔다.