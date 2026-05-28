LG화학, 구성원 주도 AI 전환 속도…교육 인원 3000명 돌파

최근 6개월 동안 사무직 인원 절반 수료

1인 1에이전트 모델 중심…리더층 우선

[참고사진] ① LG화학 임직원들이 AI 활용 교육에 참여해 개인 맞춤형 AI 에이전트를 개발하고 있다 0 LG화학 임직원들이 AI 활용 교육에 참여해 개인 맞춤형 AI 에이전트를 개발하고 있다. /LG화학

LG화학이 구성원 주도의 AI 전환(AX)에 속도를 내고 있다.28일 LG화학은 임직원 대상 AI 활용 교육 인원이 3000명을 돌파했다고 밝혔다. 최근 6개월동안 전체 사무직 인원의 절반이 AX 교육을 완료한 셈이다. 특히 이번 교육은 일부 전문가가 아닌 모든 구성원이 자신의 업무에 맞는 AI를 직접 설계하고 활용할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다는 게 LG화학 관계자 설명이다.구체적으로 이번 AX 교육은 탑다운(Top-down) 방식의 기술 도입이 아니라, 현업 구성원이 주도하는 '1인 1에이전트' 모델을 중심으로 추진됐다. AI를 단순 보조 도구를 넘어 일하는 방식을 재설계하는 핵심 수단으로 삼겠다는 LG화학의 AX 전략이 반영됐다.회사는 AX 확산의 출발점으로 리더층을 최우선에 뒀다. 지난 3월부터 오산 리더십센터에서 김동춘 CEO(최고경영자)를 비롯한 1000여 명의 리더를 대상으로 'AI Driven Leadership' 과정을 먼저 실시한 뒤, 교육을 확대했다.회사는 하반기에 생성형 AI의 직무별 실무 활용과 AI 기반 업무 자동화 설계 등 심화 과정을 확대 운영하겠다는 방침이다. 또한, 미해결 현안을 내·외부 전문가와 함께 해결하는 '문제 해결 끝장 Camp'와 팀 단위 업무 흐름을 분석해 AI 적용 과제를 발굴하는 'Workflow 분석 워크숍' 등 현업 밀착형 프로그램도 운영할 예정이다.김동춘 CEO는 "AX는 전 구성원이 자신의 업무에 직접 AI를 적용하는 데서 시작된다"며 "AI와 함께 일하는 문화를 LG화학의 새로운 표준으로 정착해 나가겠다"고 말했다.