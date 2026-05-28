1호선·서해선 소사역 인접…경기 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’ 분양 중

1호선·서해선 지나…1649가구 규모 대단지 조성

1 0 DL이앤씨가 경기 부천시 소사역 인근에 조성하는 'e편한세상 부천 어반스퀘어' 아파트 투시도./DL이앤씨

DL이앤씨가 경기 부천시 소사역 인근에서 새 아파트를 분양 중이다.DL이앤씨는 부천시 'e편한세상 부천 어반스퀘어'를 분양 중이라고 28일 밝혔다.이 단지는 지하 3층~지상 38층, 13개 동, 총 1649가구 규모로 조성된다. 이 중 전용면적 59~84㎡형 897가구가 일반분양 물량이다.전용별 일반분양 가구 수는 △59㎡A 374가구 △59㎡B 107가구 △74㎡A 208가구 △74㎡B 108가구 △84㎡A 73가구 △84㎡B 27가구 등이다.사업지가 위치한 소사역 일대는 소사1-1구역과 소사본1-1구역 등 다수의 정비사업이 추진되고 있다. 향후 약 7000가구 규모의 신규 주거벨트가 형성될 것으로 예상된다.수도권 지하철 1호선과 서해선을 동시에 이용할 수 있는 소사역이 단지 앞에 위치한 더블 초역세권 단지다. 서울 마곡지구와 구로·가산디지털단지 등 G밸리 업무지구는 물론 여의도와 광화문, 강남권까지 이동할 수 있다. 특히 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선이 예정된 부천종합운동장역도 한 정거장 거리에 있다.생활 인프라도 갖췄다. 소사역에서 부천역까지 이어지는 상권을 중심으로 이마트 부천점과 부천역지하도상가, 부천자유시장, 부천역 로데오거리 등 다양한 상업시설이 형성돼 있다. 부천성모병원과 부천세종병원 등 의료시설도 이용할 수 있다.e편한세상만의 특화 설계와 커뮤니티 시설 역시 대거 적용된다.커뮤니티 시설로는 게스트하우스를 비롯해 온탕·냉탕·건식사우나를 갖춘 사우나 시설과 G.X룸, P.T룸 등이 마련된다. 여기에 피트니스센터와 GDR 시스템이 적용된 실내 골프연습장, 스크린골프룸, 미니짐 등 운동시설도 조성된다.올데이다이닝과 라운지카페, 작은도서관 등 입주민 휴식공간도 계획돼 있다. 어린이집과 키즈라운지, 키즈스테이션, 스터디라운지 등 자녀 중심 커뮤니티도 함께 들어설 예정이다.조경에는 e편한세상의 특화 조경 브랜드인 '드포엠(dePoem)'이 적용된다. 중앙광장 형태의 '드포엠 파크'를 비롯해 숲과 미스트 시설을 접목한 '미스티포레' 등이 조성돼 쾌적한 주거환경을 제공할 계획이다.가구 내부에는 라이프스타일 맞춤형 설계인 'C2 하우스'와 선택형 인테리어 시스템 '디 셀렉션'이 적용된다. 또 단지와 가구 내부 공기질을 관리하는 '스마트 클린&케어 솔루션'이 도입될 예정이다.분양 관계자는 "서울 주요 업무지구 접근성이 뛰어난 소사역 초역세권 입지를 갖춘 랜드마크 대단지라는 점에서 일찍부터 수요자 관심이 매우 높은 상황"이라며 "최근 수도권 비규제지역에 대한 수요자 관심이 집중되고 있어 좋은 결과가 예상된다"고 말했다.