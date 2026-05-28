두산에너빌리티, 英롤스로이스 SMR 핵심 기자재 파트너 선정

핵심 기자재 제작성 검토 수행

SMR Presentation Template 0 롤스로이스 SMR이 추진하는 SMR 플랜트 가상 조감도. /두산에너빌리티

두산에너빌리티가 영국 롤스로이스 SMR(Rolls-Royce SMR)이 추진하는 소형모듈원전(SMR) 프로젝트의 핵심 기자재 제작 전략적 파트너로 선정됐다. 두산에너빌리티는 롤스로이스 SMR이 영국과 체코에서 추진하는 프로젝트에 적용될 원자로 등 주요 기자재에 대한 제작성 검토를 수행할 예정이다.28일 두산에너빌리티에 따르면 이번 협력은 롤스로이스 SMR이 추진하는 영국 윌파 및 체코 테믈린 SMR 사업을 대상으로 한다.롤스로이스 SMR은 4월 영국 국영 원자력기관인 GBE-N과 계약을 체결하고, 윌파 부지에 건설할 SMR 3기에 대한 부지특화 설계에 착수했다. 체코에서는 국영 에너지기업인 체코전력공사와 건설준비 계약을 체결하고, 부지 인허가 및 사전 설계를 진행하고 있다.롤스로이스 SMR은 2021년 설립된 SMR 개발사다. 최대주주는 영국의 항공우주· 방산 기업인 롤스로이스 PLC이다. 롤스로이스 SMR은 470MW급 SMR을 개발하고 있으며, 이 노형은 최소 60년 동안 안정적인 기저부하 전력을 공급할 수 있다.김종두 두산에너빌리티 원자력BG 사장은 "롤스로이스 SMR과의 협력은 두산에너빌리티가 글로벌 SMR 공급망에서 역할을 확대해 나가는 중요한 계기가 될 것"이라며 "축적된 원전 주기기 제작 경험과 기술력을 바탕으로 롤스로이스 SMR의 사업을 적극 지원하겠다"고 말했다.