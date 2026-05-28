대한항공, 인하대병원 환아 가족지원 하우스 조성 동참

RHMC Korea·인하대병원과 협력

장기입원·통원치료 환아 보금자리

[한진그룹] 로날드맥도날드하우스 1 0 조원태 한진그룹 회장(가운데), 이택 인하대병원 원장(왼쪽), 제프리 존스 한국로날드맥도날드하우스 회장(오른쪽)이 지난 27일 인천 중구 그랜드 하얏트 인천에서 열린 인하대병원 개원 30주년 기념식에서 '로날드맥도날드하우스' 건립 및 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 기념사진을 찍고 있다./대한항공

대한항공과 한국로날드맥도날드하우스(RMHC Korea), 인하대병원이 중증 어린이 환자와 가족을 위한 지원 시설 조성에 나선다. 치료 과정에서 장기간 병원 인근에 머물러야 하는 환아와 가족에게 안정적인 숙박 공간을 제공해 치료 부담을 덜고 회복을 돕겠다는 취지다.28일 대한항공은 전날 인천 중구 그랜드 하얏트 인천에서 열린 인하대병원 개원 30주년 기념식에서 한국로날드맥도날드하우스, 인하대병원과 함께 '로날드맥도날드하우스' 건립 및 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.협약식에는 조원태 한진그룹 회장과 제프리 존스 한국로날드맥도날드하우스 회장, 이택 인하대병원장 등이 참석했다.로날드맥도날드하우스는 장기 입원하거나 통원 치료가 필요한 중증 어린이 환자와 가족이 병원 인근에서 머물 수 있도록 지원하는 시설이다. 이번 협약에 따라 대한항공은 로날드맥도날드하우스 건립 부지를 제공한다. 한국로날드맥도날드하우스 는 시설 건립과 운영을 맡고, 인하대병원은 의료 연계와 시설 관리를 담당한다.현재 인하대병원은 수도권 서북부에서 중증 소아 질환 전문치료 체계를 갖춘 주요 의료기관으로, 소아전문응급의료센터와 어린이공공전문진료센터, 신생아집중치료지역센터, 소아중환자실 등을 운영하고 있다.조원태 회장은 축사에서 "인하대병원은 조중훈 한진그룹 창업주가 지역 의료 발전과 기업 이익의 사회 환원을 위해 건립한 병원"이라며 "대한항공은 인하대병원의 건립 이념을 다시 한번 되새기며 지역사회에 기여하기 위해 로날드맥도날드하우스 부지를 마련할 것"이라고 말했다.