삼성물산, 강남 프리미엄 시니어 레지던스에 ‘AI 시니어 리빙 솔루션’ 도입

'더시그넘하우스 강남' 운영사 도타이와 업무협약

시니어 일상과 전문 돌봄 인력 연결

삼성물산 0 왼쪽부터 삼성물산 유연택 팀장(Platform사업개발팀), 조혜정부사장(DxP본부장), 도타이 정길자 대표, 박주비 실장이 지난 27일 서울 강남구 자곡동 '더시그넘하우스 강남' 시니어 레지던스 시설에서 'AI 시니어 리빙 솔루션' 적용을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다./삼성물산

삼성물산 건설부문이 자체 개발한 'AI(인공지능) 시니어 리빙 솔루션'을 서울 강남구 소재 프리미엄 시니어 레지던스에 도입한다.삼성물산은 지난 27일 서울 강남구 자곡동 더시그넘하우스 강남에서 운영사 도타이와 'AI 시니어 리빙 솔루션 도입 및 사업협력 업무협약'을 체결했다고 28일 밝혔다.이날 협약식에는 조혜정 삼성물산 DxP본부장(부사장)과 정길자 도타이 대표 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.삼성물산의 AI 시니어 리빙 솔루션은 AI와 IoT(사물인터넷), 데이터 기술을 기반으로 시니어 입주민의 생활 데이터와 전문 돌봄 서비스를 연결하는 디지털 기반 헬스케어 플랫폼이다.입주민은 가구 내 설치된 IoT 센서를 통해 수면 상태와 활동량, 심박 등 일상 데이터를 측정할 수 있다. 이를 바탕으로 운동과 식단 등 개인 맞춤형 웰니스 코칭 서비스를 전용 애플리케이션으로 제공받는다.운영사 측에는 입주민의 건강 상태와 활동 여부, 이상 징후 등을 실시간으로 확인할 수 있는 통합 대시보드와 24시간 안전 모니터링 시스템이 제공된다. 서비스 품질 향상과 운영 효율성 제고를 동시에 기대할 수 있다는 설명이다.양사는 다음 달부터 더시그넘하우스 강남 내 자립형 주거 가구와 돌봄형 너싱홈 베드에 해당 솔루션을 순차 적용할 계획이다.자립형 주거 가구에는 활동량과 생활 패턴을 기반으로 건강관리와 예방 중심 기능이 적용된다. 너싱홈에는 돌봄 인력이 필요한 상황을 빠르게 파악할 수 있도록 실시간 모니터링 및 알림 기능이 강화된다. 건강관리 단계부터 전문 돌봄 단계까지 하나의 단지 안에서 연속적인 서비스를 제공하는 것이 이번 협력의 특징이라는 설명이다.조 부사장은 "이번 협력을 일회성 사업이 아닌 장기적인 파트너십으로 확대해 시니어 주거 시장의 새로운 기준을 함께 만들어갈 계획"이라고 했다.양사는 향후 운영 과정에서 축적되는 데이터를 기반으로 솔루션 기능을 고도화한다. 향후 더시그넘하우스 청라를 비롯해 도타이가 신규 사업을 검토 중인 하남·평택 시설 등으로 확대 적용하는 방안도 논의할 예정이다.한편 삼성물산은 지난 3월 경기 의왕시 메디컬 컴플렉스 개발사업에도 AI 시니어 리빙 솔루션 적용을 위한 업무협약을 체결한 바 있다. 이번 협력을 통해 신축 단지와 기존 운영 단지 모두에서 적용 사례를 확보하게 됐다.