삼성D, 컴퓨텍스서 세계 최초 4K 360Hz 모니터용 QD-OLED 공개

사진1. 삼성디스플레이_세계 최초 4K 360Hz 모니터용 QD-OLED개발 0 삼성디스플레이가 세계 최초로 4K 360Hz 모니터용 QD-OLED를 개발, '컴퓨텍스 2026'에서 처음으로 공개한다./삼성디스플레이

삼성디스플레이가 모니터 최초로 4K 해상도와 360Hz 고주사율을 동시에 구현한 QD-OLED 개발에 성공했다. 초고해상도와 초고주사율을 동시에 구현한 제품으로, 고성능 게이밍 모니터 시장 공략에 속도를 낸다는 전략이다.28일 삼성디스플레이는 오는 6월 2~5일 대만 타이베이에서 열리는 '컴퓨텍스 2026'에서 31.5형 4K 360Hz QD-OLED를 고객사와 미디어에 처음 공개할 예정이라고 밝혔다.그동안 업계에서는 4K 해상도를 구현하기 위해 주사율을 240Hz 이하로 낮추거나, 360Hz 이상의 고주사율 구현을 위해 해상도를 QHD급으로 낮추는 방식이 일반적이었다. 초고해상도와 초고주사율을 동시에 구현하려면 초당 처리해야 하는 픽셀 데이터가 급증해 회로 및 구동 부담이 커지기 때문이다.삼성디스플레이는 패널 회로 및 구동 시스템 최적화를 통해 기술적 한계를 극복했다고 설명했다. 최근 실사 수준 그래픽 게임과 초고화질 콘텐츠 수요가 증가하면서 고해상도·고주사율을 모두 원하는 소비자 요구가 커진 점도 개발 배경으로 꼽힌다.신제품은 '듀얼 모드'를 지원해 사용 환경에 따라 해상도와 주사율을 조정할 수 있다. FHD 해상도로 전환할 경우 최대 680Hz까지 주사율을 높일 수 있어 FPS 게임 등 반응 속도가 중요한 환경에 적합하다는 설명이다.또 모니터 패널 최초로 미국 비디오 전자공학 표준위원회(VESA)의 'DisplayHDR 트루블랙(True Black) 600' 인증을 지원한다. 기존 프리미엄 자발광 모니터 시장 최고 등급으로 평가받던 '트루블랙 500'을 넘어서는 수준으로, 블랙 표현력과 HDR 밝기를 동시에 강화했다.아울러 올해 새롭게 적용된 'V-스트라이프' 픽셀 구조도 탑재했다. RGB 서브픽셀을 세로 줄무늬 형태로 배치해 텍스트 가장자리를 더욱 선명하게 표현할 수 있어 문서 작업과 코딩, 그래픽 작업 등에서 가독성을 높였다는 설명이다.삼성디스플레이는 현재 10여 개 글로벌 고객사와 제품 공급을 협의 중이며, 올해 하반기부터 본격 양산에 돌입할 계획이다.정용욱 대형디스플레이사업부 전략마케팅팀장(상무)은 "많은 고객사들이 31.5형 4K 360Hz 신제품에 대해 초고해상도와 초고주사율, 고휘도, 가독성 등 소비자들이 프리미엄 모니터에 기대하는 모든 것을 만족시킨 완벽에 가까운 제품이라고 평가하고 있다"며 "QD-OLED가 가진 근본적인 화질 우수성과 끊임없는 연구개발을 통해 시장의 기대를 넘어서는 혁신 제품을 꾸준히 선보일 것"이라고 밝혔다.