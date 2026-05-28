국힘 “與 불리한 기사 사라져…언론장악 시도 중단해야”

김장겸 '방통위 2인 의결' 관련 기자회견<YONHAP NO-7060> 0 국민의힘 김장겸 언론자유특별위원회 위원장이 18일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "최근 법원에서 옛 방송통신위원회의 '2인 체제' 의결이 적법했다는 판결이 잇달아 나오고 있다"며 현 방송미디어통신위원회가 "사법부의 최종 판단이 나오기도 전에 2인 체제를 위법이라고 단정하고 YTN 관련 소송 등에서 선택적으로 항소를 포기"한 것을 규탄하고 있다. /연합

국민의힘은 28일 "이재명 정권과 더불어민주당에 불리한 기사들은 사라지고 있다"고 비판했다.국민의힘 미디어특별위원회와 언론자유특별위원회는 입장문을 통해 "민주당과 이재명 대통령의 언론 '입틀막'에 대한 국민적 우려가 현실이 되고 있다"며 이같이 밝혔다.이들은 "서소문 고가차도 철거현장 붕괴사고 직후, 김동아 민주당 의원이 현장에서 미소를 짓는 모습이 논란이 됐고, 정원오 후보 지지자 단체 대화방에서는 이번 사고를 두고 '호재', '피해가 더 커야'라는 표현까지 등장했다는 보도가 이어진 바 있다"며 "문제는 공교롭게도 민주당 인사들에게 불리한 기사들이 잇따라 삭제되고 있다"고 지적했다.이어 "참사 현장에서의 태도는 공인의 책임과 직결되는 사안이다. 국민적 비극 앞에서 정치인과 공직자의 태도는 당연히 검증과 비판의 대상"이라며 "이를 보도하고 문제제기 하는 것은 언론의 역할"이라고 강조했다.이들은 "통상 언론사는 언론 보도에 일부 부정한 표현이나 반론의 여지가 있다면 정정보도나 반론보도, 문구 수정 등을 통해 보완한다"며 "중대한 사실 오류가 명백한 경우가 아니라면 공인의 현장 태도와 관련 발언, 실제 벌어진 상황을 다룬 기사가 통째로 삭제될 사안이지는 납득하기 어렵다"고 꼬집었다.특히 "이번 일이 단발적 기사 삭제가 아니라, 이재명 체제 이후 계속돼 온 언론 압박과 비판 보도에 대한 낙인찍기의 연장선에서 벌어진 것이라면 문제는 훨씬 심각하다"며 "이 대통령과 민주당은 그동안 자신들을 비판하는 언론에 대해 '악의적', '가짜뉴스'라는 딱지를 붙여왔고, 대통령의 SNS을 통해 특정 언론과 기자들을 인민 재판하듯 비난의 대상으로 삼아왔다. 그 과정에서 현장에 있는 기자들은 권력을 비판하는 기사 하나에도 눈치를 보게 됐고, 언론사들 역시 정치권력의 압박 앞에서 위축되고 있다는 우려가 끊이지 않았다"고 목소리를 높였다.아울러 "지금 벌어지는 일은 단순한 '기사 삭제'가 아니"라며 "권력에 비판적인 보도는 사라지고, 기자들은 침묵을 강요받으며 언론사들은 줄 세워지는 현실"이라며 "국민의 알 권리보다 권력의 심기 관리가 우선되는 사회, 그것이야말로 국민이 우려하는 독재 정권의 '언론장악' 실체"라고 했다.그러면서 "국민들은 이 대통령과 민주당 체제 아래 현실화되고 있는 언론 통제와 권력의 압제, 그 위험한 징후를 목격하고 있다"며 "이재명 정권과 민주당은 자당에 불리한 기사 삭제를 위해 언론사에 압박을 가한 사실이 있는지 국민 앞에 소상히 밝히고, 선택적 '입틀막'과 언론장악 시도를 중단할 것을 촉구한다"고 덧붙였다.