효성중공업, 태양광 PPA 도입…창원공장 탄소 감축 확대

1.6MW 규모 외부 태양광 전력 도입

기존 자가발전 포함 재생에너지 사용량 30% 확대

연간 온실가스 966톤 감축 기대

사진자료. 창원공장에 설치된 지붕 태양광 설비 0 창원공장에 설치된 지붕 태양광 설비./효성중공업

효성중공업이 태양광 전력구매계약(PPA)을 도입하며 창원공장의 저탄소 생산 체계 강화에 나선다.28일 효성중공업은 이달부터 창원공장에 PPA 방식을 적용한다고 밝혔다. 기존에 운영 중인 5.3MW 규모 태양광 자가발전 설비에 외부 발전사업자로부터 1.6MW 규모의 태양광 전력을 공급받는다. 이번 계약으로 창원공장의 재생에너지 사용량은 기존 자가발전 설비 대비 약 30% 확대된다.PPA는 기업이 발전사업자와 직접 계약을 맺고 재생에너지를 구매하는 방식이다. 효성중공업은 재생에너지 플랫폼 기업 엔코어드를 통해 태안솔라팜의 태양광 전력을 공급받는다. 별도 발전 설비를 직접 구축하지 않고도 장기간 안정적으로 친환경 전력을 확보할 수 있다는 점이 특징이다.효성중공업은 이번 계약으로 연간 약 966톤의 온실가스 감축 효과를 기대하고 있다. 이는 소나무 약 14만6000그루의 연간 이산화탄소 흡수량에 해당하는 수준이다.효성중공업은 자체 태양광 발전 설비와 PPA를 병행해 창원공장의 재생에너지 전환 속도를 높이고 글로벌 친환경 공급망 요구에도 대응한다는 방침이다.