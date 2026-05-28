한화투자증권, MTS 전면 개편… 디지털자산·AI 투자정보 강화

국내외 주식 UX 통합

AI 기반 투자정보 강화

디지털자산 서비스 도입

KakaoTalk_20260528_132338369 0 /한화투자증권

한화투자증권이 모바일 투자 플랫폼 경쟁력 강화에 나섰다. 국내외 주식은 물론 연금, 금융상품, 디지털자산까지 아우르는 통합 투자 환경 구축에 초점을 맞춰 MTS(모바일트레이딩시스템)를 전면 개편했다.한화투자증권은 모바일 투자 앱 '한화투자증권 MTS'의 주요 기능과 UI(사용자환경)·UX(사용자경험)를 리뉴얼했다고 28일 밝혔다.이번 개편은 고객 투자 편의성과 정보 접근성을 높이는 데 중점을 뒀다. 새로워진 MTS는 보다 직관적인 홈 화면과 메뉴 구조를 적용했으며, 국내·해외주식, 연금, 금융상품에 더해 디지털자산 정보까지 통합 제공하는 투자 플랫폼 형태로 고도화됐다.특히 '주식 홈'에서는 국내주식과 해외주식 UX를 하나로 통합해 주문, 투자정보, 실시간 종목 탐색 등 주요 기능을 보다 직관적으로 이용할 수 있도록 개선했다.AI를 활용한 해외주식 공시 서비스도 새롭게 도입했다. 'AI 공시' 기능은 해외 기업의 원문 공시를 한글로 번역하고 핵심 내용을 요약해 제공한다. 투자 포인트까지 함께 제시해 투자자들이 복잡한 해외 공시 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 지원한다.디지털자산 서비스 강화도 이번 개편의 핵심이다. 한화투자증권은 디지털자산 데이터 플랫폼 쟁글(Xangle)과 연계해 디지털자산 관련 뉴스, 시세, 리서치 자료 등을 제공하는 '디지털자산 홈'을 새롭게 선보였다. 가상자산 종목을 관심종목으로 등록해 주식과 함께 통합 관리할 수 있는 기능도 추가했다.'연금·상품 홈' 역시 연금저축 및 퇴직연금 투자 접근성을 높이고 펀드·채권·ELS 등 다양한 금융상품 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 화면 구성을 개선했다.안인성 한화투자증권 디지털부문 부사장은 "이번 MTS 개편은 고객 투자 편의성을 높이는 동시에 미래 투자 환경 변화에 대응하기 위한 디지털 전환 전략의 일환"이라며 "앞으로도 주식부터 디지털자산까지 다양한 투자 자산을 아우르는 통합 투자 플랫폼으로서 차별화된 고객 경험을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.