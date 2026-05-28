한수원 김회천 체제 첫 조직개편…수출·건설·재생 총괄부서 신설

AI혁신처 품질기술본부 이관…'AI 대전환 추진' 강화

수출사업·건설사업·에너지믹스본부 총괄 조직 마련

건설 현장 안전 전담하는 ‘건설산업안전' 조직 신설

투자전략단·재무실 통합…재무처로 기능 확대

사진3. 강연중인 김회천 한수원 사장 0 김회천 한국수력원자력 사장이 지난달 18일 고리원자력본부에서 진행한 직원과 사장 소통 프로그램인 '커넥트 위드 씨이오'에서 강연하고 있다./한국수력원자력

한국수력원자력이 김회천 사장 취임 이후 첫 조직개편에 나섰다. 인공지능(AI) 기반 원전 디지털전환 조직과 안전 대응 조직을 강화하고, 수출·건설·에너지를 묶은 사업총괄본부를 신설했다. 동시에 유사 기능 조직은 통·폐합해 본사 조직 효율성을 높이는 데 초점을 맞췄다.28일 업계에 따르면 한수원은 국정과제 이행체계 구축과 현장 안전 강화, 책임경영 체계 정비 등을 중심으로 조직개편을 단행했다. 특히 AI와 재생에너지, 청정수소, 양수발전 등 에너지 전환 분야 조직을 강화하고, 원전수출·건설·운영 등 현장 전 조직도 확대 재편한 것이 특징이다.수출사업·건설사업·에너지믹스본부를 총괄하는 컨트롤 조직도 마련됐다. 이들 3개 본부는 신설된 사업총괄본부 체계로 편성됐다. 아직 총괄본부장이 확정되진 않았지만 내부에서는 현 수출사업본부장 또는 건설사업본부장이 겸직하는 방안이 거론된다. 또 기존 에너지믹스사업본부 명칭은 재생수력사업본부로 변경됐다.세부적으로는 재생에너지처 내 해상·육상풍력 사업개발 조직과 청정수소 추진조직을 분야별 전담 체계로 재편해 전문성과 추진 역량을 강화했다. 또 현재 진행 중인 영동·홍천·포천 등 양수발전소의 적기 건설을 위해 현장 조직과 인력도 보강했다.관리본부 예하 AI혁신처를 품질기술본부로 이관하고, 기존 본부 내 기술혁신처는 전략경영단과 통합해 기술정책처로 개편했다. 이에 따라 품질기술본부는 품질보증처, 기술정책처, 방사선환경처, AI혁신처 체계로 운영된다. 한수원은 원전 디지털 기능을 통합해 원전 운영 기술과 결합한 'AI 대전환' 추진체계에 속도를 낼 방침이다.또 신한울 3·4호기의 적기 건설을 위해 시운전을 담당하는 '신한울 제2발전소'를 발족하고, 계속운전과 해체 사업 추진을 위한 본사·현장 조직도 확대했다. 안전부서도 개편했다. 기존 안전경영단 내 산업안전 기능을 별도 분리해 건설 현장 안전을 전담하는 '건설산업안전 전담조직'을 신설했다.이외에도 주요 의사결정 과정에 외부 전문가가 참여하는 리스크관리위원회를 마련해 객관성을 높였다. 또 해외사업을 포함한 신규 투자와 주요 사업의 개발·계약·이행 전 과정에서 경제성·금융·법률·공정 리스크를 점검하는 '사업리스크관리실'을 신설해 독립적인 리스크 관리 체계를 구축했다고 한수원은 설명했다. 조직 슬림화 일환으로 기존 인재육성실은 인사처로, 조달전략실은 조달처로 개편됐다. 투자전략단은 재무실과 통합되면서 재무처로 확대하는 등 약 100여 명의 인력을 재배치해 실행력을 강화했다.김 사장은 "이번 조직혁신은 안전을 최우선으로 현장 실행력을 강화하고, 책임경영과 리스크 관리 체계를 고도화하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 원전의 안전한 운영을 통해 국민 신뢰를 더욱 공고히 하고, 대한민국 에너지 산업 미래를 책임지는 역할을 다하기 위해 조직 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.