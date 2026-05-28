신성장동력 ‘K-의료기기’ 상승세 키운다…정부, 민간투자 유입 방안 모색

보건산업진흥원, 전용 펀드 조성방안 연구 공고

개발기간·상용화 실패 등 민간투자 제한요인 지적

"R&D 후 임상·사업화 등 전주기 연결 투자 체계 必"

WJI_1063 0 지난 3월 서울 코엑스에서 열린 국제의료기기·병원설비전시회(KIMES 2026) 현장./국제의료기기·병원설비전시회

국가 신성장동력으로 'K-의료기기'를 낙점한 정부가 민간 차원의 산업 투자를 활성화하기 위해 전용 펀드 연구에 나선다. 최근 가파른 상승세로 규모가 커져가는 의료기기 산업이지만, 장기간의 절차 등 민간 투자를 망설이게 하는 요인을 상쇄할 수 있는 방안으로 전용 펀드를 택한 것이다. 스타트업의 비중이 큰 국내 산업 특성을 반영, 외부 자금조달의 가능성과 운용 방안을 검토해 지속적인 성장구조를 세운다는 계획이다.28일 업계에 따르면 한국보건산업진흥원은 '의료기기산업 전용 펀드 조성방안 기획 연구' 공고가 다음 달 9일까지 진행한다. 앞서 정부는 7년간 9400억원을 투자하는 범부처 첨단 의료기기 연구개발(R&D) 사업을 전개하는 등 의료기기 산업을 육성하기 위해 노력해 왔다.현재 국내 의료기기 산업은 엔데믹 전환 이후 반등을 맞이하며 그 규모가 확대되고 있다. 지난해 국내 의료기기 시장 규모는 11조8769억원으로 전년 대비 12.6% 증가, 최근 5년간 6.8%의 연평균 성장률을 기록했다. 같은 기간 생산액 및 수출액은 각각 전년 대비 8.1%, 2.2% 늘어난 12조3558억원, 7조6395억원으로 집계되며 2년 연속 상승한 것으로 나타났다.민간투자 규모도 덩달아 상승 국면에 올랐다. 국내 스타트 투자 데이터베이스 더브이씨에 따르면 2023년 3293억원이었던 투자 규모는 이듬해 4449억원으로 확대됐으며 지난해에는 4994억원으로 증가세가 이어졌다.다만 이 같은 상승세에도 임상시험·인허가 등의 절차로 인해 개발기간이 길고 기술 상용화 실패 사례가 지속되는 등 의료기기 특성에 민간투자 유입이 제한적이라는 것이 보건산업진흥원의 분석이다. 특히 기술개발에 성공했으나 사업화 단계에 상용화에 실패하는 '죽음의 계곡' 구간이 존재, R&D 이후 임상부터 사업화 등 전주기를 연결하는 투자 체계를 구축할 필요가 있다는 설명이다.오는 10월 말까지 진행되는 연구 사업에서는 투자자와 기업에 민간투자 펀드 조성 시 참여 의향을 묻는 한편, 연도별 적정 펀드 조성 필요 규모를 분석하고 운용을 위한 펀드 형태 및 방식 등을 제시할 예정이다.이후 전용 펀드 조성의 필요성 및 당위성을 도출하는 한편, 국가 주도 펀드 조성으로 민간투자 활성화 가능성을 찾는다는 방침이다. 또 시장·경제성을 분석해 펀드 조성 추진에 필요한 타당성을 제시하고 그에 따른 경제·사회적 파급효과를 도출한다.보건산업진흥원 관계자는 "국내 기업이 대부분 창업 초기·스타트업으로 구성돼 성장 및 사업화 성공을 위한 외부 자금조달이 필요하다"며 "국내외 민간투자 시장을 분석해 효율적 펀드 조성·운용을 위한 정책적·제도적 방안을 마련할 것"이라고 말했다.