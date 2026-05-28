鄭·吳, 유세중단 속 ‘안전 리더십’ 물밑 격돌

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심준보 기자

승인 : 2026. 05. 28. 17:57

서울시장 후보, 정쟁 대신 '쇄신' 고삐
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 서울 중구 캠프에서 안전 관련 기자간담회를 하고 있다. /송의주 기자
6·3 지방선거를 앞두고 서울 서소문 고가차도 붕괴와 수서동 하수관로 매몰 등 대형 안전사고가 잇따르면서 서울시장 선거의 핵심 변수로 부상하고 있다. 연이은 사고 여파로 더불어민주당과 국민의힘 서울시장 후보 모두 주요 유세 일정을 축소한 가운데, 후보들은 직접 공세 수위를 낮추고 각 당은 당 차원의 메시지를 통해 책임론과 정쟁화 논란을 놓고 신경전을 이어갔다.

정원오 민주당 후보는 28일 오전 기자간담회를 열고 안전 중심의 시정 쇄신을 약속했다. 정 후보는 "제도나 매뉴얼이 있어도 현장에서 작동하지 않으면 무용지물"이라며 "결국 시장이 무엇을 중요하게 보느냐가 시정의 우선순위를 결정한다"고 말했다.

정 후보는 시장 직속 '생명안전위원회' 신설, 안전 예방 예산 30% 확대, 다중 점검 체계 가동 등을 제시하며 사후 대응 중심에서 선제 예방 행정으로 전환하겠다고 밝혔다. 다만 사고를 선거 쟁점으로 과도하게 활용해서는 안 된다는 점도 강조했다. 그는 "서울의 생명 안전을 향상시키고 개선하는 논의가 돼야 한다"고 말했다.

정 후보가 직접 공세보다 안전 메시지에 무게를 둔 반면, 민주당은 국회 차원의 좌담회를 열고 서울시의 안전관리 시스템 부재를 비판하며 측면 지원에 나섰다. 국회 행정안전위원회와 국토교통위원회에서 열린 좌담회에서는 서소문 사고 12시간 전 이상 징후가 발견됐음에도 선제적 통제가 이뤄지지 않은 점과 구조물 해체 관련 제도적 공백 등이 도마 위에 올랐다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 28일 서울 종로구 캠프에서 기자간담회를 하고 있다. /송의주 기자
국민의힘은 민주당의 좌담회를 선거용 공세로 규정하며 맞섰다.

오세훈 국민의힘 후보도 별도 기자간담회를 열고 "시정의 최우선 가치를 언제나 안전에 두어 왔다"고 강조했다.

오 후보는 이날도 비공개 일정으로 구의역을 찾는 등 사고 이후 현장 행보를 이어갔다. 빈소 방문 역시 유가족을 배려해 비공개 조문 방식으로 진행했다는 게 오 후보 캠프 측 설명이다.

오 후보는 "수습이 우선이라고 판단해 선거운동을 멈췄다"며 '로키(Low-key)' 행보를 강조했다. 그는 과거 공사장 폐쇄회로(CC)TV 의무화와 스크린도어 설치 사례를 언급하며 "CCTV 녹화 증거가 주는 압박감이 현대건설의 철근 누락 자진 신고를 이끌어냈을 것"이라고 말했다.
심준보 기자

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