안산시, 초지역세권 개발 본격화…시민시장 부지 낙찰자 선정

안산시민시장 0 안산시민시장./한국관광공사

경기 안산시 단원구 초지역세권 도심 환경 재조성이 본격화될 전망이다29일 안산시에 따르면 매각을 추진해 온 단원구 초지동 일대 안산시민시장 부지의 새 낙찰자가 선정됐다. 안산시는 낙찰자 선정과 함께 기존 상인들에 퇴거 지원비를 지급하기로 하는 등 상인 퇴거 지원 이행 기반을 마련한다.1997년 개장 이후 28년간 운영된 안산시민시장은 지난해 12월 31일 운영을 종료했다. 이후 시는 상인 이전 협의와 부지 매각을 위한 행정절차를 거쳐 지난 4월 13일부터 5월 26일까지 한국자산관리공사 전자자산처분시스템 '온비드'를 통해 해당 부지 매각을 공고했다.45일간 진행된 공고 기간 동안 다수 업체가 관심을 보였으며, 지난 27일 최고가 경쟁입찰 방식으로 개찰한 결과 감정평가에 따른 예정가격 1775억원보다 2061억원 높은 3836억원에 낙찰됐다. 이는 예정가격 대비 약 216% 수준이다.안산시는 낙찰자와 수일 내 부지 매각 계약 체결을 추진할 예정이다. 계약 체결 후 60일 이내 매각대금 잔금 납부와 소유권 이전 절차가 완료되면, 향후 건축허가 등 관련 인허가 절차를 거쳐 약 7000평 규모 부지에 900세대 이상 규모의 공동주택 개발이 추진될 전망이다.상인들과 협의한 퇴거 지원 절차도 함께 진행된다. 시는 매각 공고문에 매각대금과 별도로 퇴거 지원비 121억 원 지급 내용을 계약조건으로 반영했다.퇴거 지원비는 안산시민시장 운영 종료 과정에서 시와 상인들이 협의한 사항으로, 낙찰자가 안산시와 매각 계약을 체결한 날부터 30일 이내에 기존 상인 189명 전원에게 지급하도록 했다.도원중 시 기획경제실장은 "시를 믿고 이전 절차에 협조해 준 상인들과의 약속을 이행할 수 있는 기반이 마련돼 뜻깊게 생각한다"며 "매각 대금은 일부를 재정안정화 기금으로 예치하고, 나머지는 도시 인프라 확충과 시민 삶의 질 향상을 위한 공공사업의 핵심 재원으로 활용할 계획"이라고 말했다.안산시민시장 부지는 초지역과 인접한 역세권 부지다. 향후 송도발 KTX, 서해선 KTX, 신안산선 등 광역 철도망 확충이 추진될 경우 초지역 일대는 지하철 4호선과 수인분당선, 서해선이 연결되는 서남부권 주요 교통 거점으로 기능이 강화될 전망이다.