K-경찰 통합관리시스템, 필리핀에 전수된다

코이카·필리핀 경찰청, 협의의사록 체결…필리핀 국민·우리교민·관광객 보호강화

1. 필리핀 경찰청 범죄수사정보 통합관리 시스템 구축 사업 협의의사록 서명 0 코이카(KOICA:한국국제협력단)는 28일(현지시간) 필리핀 경찰청과 '필리핀 경찰청 범죄수사정보 통합관리 시스템 구축 사업' 추진을 위한 협의의사록을 체결했다고 밝혔다. /코이카

한국 경찰청의 선도적인 범죄수사정보 통합관리시스템이 필리핀 정부에도 이식된다. 수사역량 강화 지원에 따라 필리핀 국민 뿐 아니라 우리 재외국민·관광객 보호망도 한층 강화될 것으로 기대된다.코이카(KOICA:한국국제협력단)는 28일(현지시간) 필리핀 경찰청과 '필리핀 경찰청 범죄수사정보 통합관리 시스템 구축 사업' 추진을 위한 협의의사록을 체결했다고 밝혔다.이 사업은 2016년부터 2022년까지 추진된 '필리핀 경찰 수사역량 강화사업'의 후속 사업이다. 2028년까지 진행될 예정이다.이전 사업에선 필리핀 경찰청에 코이카가 순찰 차량, 순찰 오토바이, 과학수사 키트 등 치안·수사 물품 지원·수사역량 강화 활동을 지원했다. 이번 사업에선 범죄 사건보고·분석, 수사 정보관리, 전자 영장, 피의자 정보관리 시스템 등 필리핀에서 개별적으로 운영되고 있는 4개 수사 관련 시스템을 하나의 통합 플랫폼으로 구축해 효율적이고 체계적인 범죄 프로세스를 지원한다.우리나라는 형사사법기관들이 표준화된 정보시스템에서 업무를 수행하고 그 정보들을 공동으로 활용하고 있다. 반면 필리핀은 개별적으로 운영되는 시스템으로, 동일 사건 정보를 반복 입력해야 하거나 비정형화된 데이터로 동일 사건에 대한 정보 불일치 등 문제가 있었다.이번 통합구축 사업을 통해 범죄 수사 과정에서 발생하는 중복·반복 업무를 최소화하고 사건 정보의 일원화, 수사과정 전반에 대한 통합체계 구축으로 신속정확한 수사 지원이 가능할 것으로 보인다.최근 마약·온라인 스캠 등 지능화 초국가 범죄 증가추세에 따라 필리핀 내 한국인 피해 사건 수 감소와 국제 공조는 경찰역량강화 공적개발원조(ODA) 사업의 실질적 성과로 평가된다. 이번 사업은 종료까지 사건 처리기간 10% 단축, 사건 추적성 100% 확보 등 성과를 목표로 하고 있다.정영선 코이카 필리핀 사무소장은 "이 사업은 투명하고 신뢰할 수 있는 통합수사체계를 구축해 필리핀 국민과 우리 교민의 안전, 치안 강화를 동시에 지원하고 자하는 한국 정부의 의지를 보여준다는 점에서 유의미하다"고 밝혔다.호세 멜렌시오 나르타테즈 필리핀 경찰청장은 "수사·관리체계 고도화를 위한 중요한 이번 사업을 통해 안전한 사회와 공공서비스 향상을 위한 한·필 간 협력이 지속되길 바란다"고 전했다.한편 필리핀 치안 역량 강화 협력은 2018년부터 필리핀으로부터 성과를 인정받아 지속적인 협력 사업 의지를 확인해왔다. 올해 3월엔 이재명 대통령의 필리핀 국빈 방문에 따라 양국 정상이 참석 된 자리에서 양국 경찰청 간 경찰협력을 위한 MOU가 체결되기도 했다.