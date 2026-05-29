정원오 측 “오세훈 캠프, 비방 콘텐츠 기획…‘불법 선거운동’”

與이해식 "오세훈·김선동 본부장 고발"…"조직적 댓글 조작"

오 후보 측 "사실관계 확인 중, 선거 막판 흔들기" 대응 예고

정원오 캠프, 폭행 사건 관련 오세훈 캠프 공세 ...<YONHAP NO-5632> 0 이해식 더불어민주당 정원오 서울시장 후보 캠프 총괄선거대책본부장/연합

6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 캠프의 '온라인 여론조작 의혹'이 제기됐다. 더불어민주당은 오 후보 캠프의 불법 선거운동 전모를 밝히라며 법적 대응에 나섰고, 야당인 국민의힘은 사실관계를 확인하면서도 이를 선거 막판의 무차별적 공세로 규정하며 대응했다.정원오 민주당 서울시장 후보 캠프의 이해식 총괄선대본부장은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 오 후보 측의 온라인 흑색선전 의혹을 밝혔다. 이 본부장은 "오 후보 선대위 김선동 총괄본부장이 정 후보 비방 콘텐츠 작성을 직접 기획하고 조직적으로 유포한 정황이 드러났다"고 말했다. 아울러 "오 후보와 김 본부장을 형법상 업무방해와 공직선거법 위반 혐의로 서울경찰청에 고발하겠다"고 밝혔다.이 본부장은 언론 보도를 인용해 오 후보 선대위가 단체 카카오대화방을 통해 비방용 카드뉴스와 영상을 조직적으로 확산했고, 개인별 유포 실적까지 관리하려 했다고 밝혔다. 이 본부장은 "이는 선거 홍보의 범위를 일탈하는 조직적인 온라인 흑색선전이자 여론조작"이라며 "서울시장 선거를 구시대적 색깔론으로 끌고 가려는 발상을 중단하라"고 비판했다.이와 함께 민주당 중앙선대위 공보단도 대대적인 당 차원의 공세에 나섰다. 이주희 원내대변인은 이날 오전 소통관 브리핑을 통해 "오세훈 캠프에서 댓글 여론전을 기획하고 정 후보 비방 게시물을 조직적으로 배포한 불법 행위가 드러났다"고 말했다. 이 대변인은 "단체대화방에서 구체적 지시 없이 기사 주소만 전달해 기만적으로 조직을 운영했다"며 "선관위는 불법 선거운동의 진상을 밝혀야 한다"고 했다.한편, 국민의힘과 오세훈 후보 캠프 측은 신중한 입장을 보이면서도 선거 막판의 무차별적 공세에는 단호히 대응하겠다는 뜻을 밝혔다. 오 후보 캠프 관계자는 "제기된 보도의 사실관계를 확인하고 있다"면서도 "선거를 하루 앞두고 근거 없는 흑색선전으로 표심을 흔들려는 시도에는 밀리지 않겠다"고 맞섰다. 최보윤 공보단장 역시 전날에 이어 "안타까운 사고와 의혹을 정략적 이익으로 치환하려는 추악한 야욕"이라고 말했다.