백경현·양향자, 구리 미래 청사진 제시…교통망 확충 승부수

GTX-B 갈매역 정차·GH 이전 등 5대 핵심 공약 제시

“구리, 서울 의존 벗어난 자족도시로 성장해야”

구리시 0 백경현 구리시장 후보와 경기도지사 양향자 후보는 28일 갈매동 행정복지센터 앞에서 열린 합동 유세에서 경기 동북부 도약' 위한 정책협약 체결 및 합동유세를 실시하고 있다/선거사무소

경기 구리시의 미래 성장축을 둘러싼 교통·개발 공약 경쟁이 지방선거 핵심 쟁점으로 떠오르고 있다. GTX-B 갈매역 정차와 구리토평한강지구 개발, 경기주택도시공사(GH) 이전, 지하철 6호선 연장 등 굵직한 현안을 놓고 후보들이 연대 행보에 나서면서 표심 공략에 속도를 내는 모습이다.백경현 국민의힘 구리시장 후보와 양향자 국민의힘 경기도지사 후보는 지난 28일 구리시 갈매동에서 합동 유세를 열고 경기 동북부 발전 구상을 담은 정책협약을 발표했다.두 후보가 제시한 공약의 중심에는 교통망 확충이 자리했다. 특히 GTX-B 갈매역 정차 문제는 갈매지구 주민들의 최대 관심사 중 하나로 꼽힌다. 서울 접근성과 직결되는 만큼 지역 부동산 가치와 정주 여건에도 영향을 미칠 수 있어서다.이날 협약에는 GTX-B 갈매역 정차 외에도 구리토평한강지구 그린스마트시티 조성, 경기주택도시공사 신속 이전, 구리테크노밸리 추진과 농수산물시장 이전, 지하철 6호선 신내~구리 연장 등이 포함됐다.국민의힘은 이들 사업이 단순한 개발 공약이 아니라 경기 동북부 균형발전을 위한 핵심 과제라는 점을 강조하고 있다. 구리시가 서울 생활권에 편입된 위성도시 역할에 머무르지 않고 자족 기능을 갖춘 도시로 성장해야 한다는 논리다.양향자 후보는 유세 현장에서 "구리는 서울의 배후도시가 아니라 경기 동북부 성장 거점이 돼야 한다"고 강조했고, 백경현 후보 역시 "교통과 산업 기반 확충을 통해 구리의 미래 경쟁력을 높이겠다"고 밝혔다.다만 이들 사업 가운데 상당수는 국가계획 반영과 예비타당성 조사, 관계기관 협의 등 추가 절차가 필요한 만큼 실제 추진 여부와 속도는 향후 중앙정부와 경기도, 구리시 간 협력에 달려 있다는 분석도 나온다.특히 GTX-B 갈매역 정차 문제는 경제성 검토와 사업성 판단 등이 함께 이뤄져야 하는 사안인 만큼 선거 이후에도 지속적인 정책 추진력이 요구될 것으로 보인다.정치권에서는 이번 선거가 단순한 지방권력 교체 경쟁을 넘어 경기 동북부 개발 청사진을 둘러싼 경쟁 양상으로 전개되고 있다는 평가가 나온다.캠프 관계자는 "이번 정책협약은 구리시의 비약적인 발전을 이끌어낼 확실한 동력이 될 것"이라며 선거 승리에 대한 자신감을 나타냈다.