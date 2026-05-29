주광덕 “가짜 아닌 실적으로 승부”…남양주 유세 총집결

다산역서 매머드급 합동유세…당 중량급 인사 총출동

GTX-B·중앙대 협력병원·기업유치 성과 전면 부각

남양주시 총력유세 0 국민의힘 주광덕 남양주시장 후보(왼쪽)가 김문수 전 고용노동부 장관가 가지난 28일 다산역에서 당내 핵심 중량급 인사들이 출동한 '매머드급 합동 총력유세'를 펼치고 있다. /주광덕 남양주시장 후보 캠프

주광덕 국민의힘 남양주시장 후보가 선거 막판 대규모 세 결집에 성공하며 남양주 표심 굳히기에 나섰다. GTX-B와 중앙대 협력병원, 대형 금융기업 유치 등 굵직한 개발 성과를 전면에 내세운 주 후보는 당 핵심 인사들의 총출동 속에 "검증된 추진력"을 강조하며 경쟁 후보와 차별화에 집중하는 모습이다.주 후보는 지난 28일 다산역 일대에서 열린 집중 유세에서 김문수 전 경기도지사와 조광한 국민의힘 최고위원, 김용태 국회의원, 이석우 전 남양주시장 등의 지원을 받으며 세 과시에 나섰다. 현장에는 지지자들이 대거 몰리며 선거 후반 분위기를 끌어올렸다.이날 유세에서는 GTX-B 노선과 중앙대 협력병원, 우리은행 금융그룹 유치, 마석 IDC 조성 등 남양주의 미래 성장동력으로 꼽히는 사업들이 집중 거론됐다. 국민의힘은 주 후보가 민선 기간 동안 굵직한 개발사업의 행정 절차와 협의를 실질적으로 이끌어왔다는 점을 부각했다.김문수 전 지사는 "GTX-B가 개통되면 남양주는 판교를 뛰어넘는 잠재력을 가진 도시로 성장할 수 있다"며 "폭넓은 인맥과 행정 경험을 갖춘 주광덕 후보가 남양주의 도약을 완성할 적임자"라고 강조했다.주 후보는 최근 경쟁 후보 측이 자신의 개발사업 성과를 두고 '종이쪼가리'라고 비판한 데 대해서도 조목조목 반박했다. 주 후보는 우리은행 금융그룹 이전 사업과 관련해 "이미 토지 매매 계약과 건축허가 절차가 진행 중"이라며 "사업은 정상 궤도에서 추진되고 있다"고 밝혔다.이어 마석 IDC와 중앙대 협력병원 추진 상황도 언급하며 "국토부 승인과 협약 체결 등 실질적 절차들이 차질 없이 진행돼 왔다"고 설명했다.조광한 최고위원 역시 남양주 개발이익 환수 논란과 관련해 민주당 후보 측 주장을 반박하며 "사실관계와 다른 정치 공세가 반복되고 있다"고 비판했다.주 후보는 "공무원과 시민들이 함께 만든 성과를 폄훼하는 것은 남양주의 미래를 부정하는 것과 다르지 않다"며 "교통과 의료, 기업 유치를 기반으로 정약용 선생도 놀랄 미래형 자족도시 남양주를 완성하겠다"고 말했다.