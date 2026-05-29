렛츠런파크 부산경남, 지역사회 상생 위한 사회공헌 지속

시설 환경정화 활동 병행…아동 생활환경 개선 지원
렛츠런파크 부산경남은 지난 28일 자매결연을 맺은 부산 소양무지개동산, 김해 진우원, 영천희망원을 방문해 각각 100만원의 기부금을 전달하고 환경정화 활동 등 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.
렛츠런파크 부산경남은 지난 2018년 소양무지개동산과 진우원, 올해 영천희망원과 자매결연을 맺은 뒤 꾸준히 후원과 봉사활동을 이어오고 있다.
이번 활동은 세 개 팀으로 나눠 진행됐다. 임직원들은 시설 내·외부 환경정화 활동과 후원활동을 통해 복지시설 아동들이 보다 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 힘을 보탰다.
렛츠런파크 관계자는 "복지시설 아동들에게 조금이나마 도움이 될 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 지역사회에 실질적인 도움이 되는 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.
한편 렛츠런파크 부산경남은 자매결연 봉사활동 외에도 수해 예방을 위한 경주로 폐모래 활용 모래주머니 제작, 폐우산 재활용 등 ESG 기반 사회공헌 활동도 함께 추진하며 지역사회 나눔 문화 확산에 나서고 있다.