“디지털이 낯설지 않게”…삼성, 부산서 시니어 체험형 교육 확대

삼성 시니어 디지털 아카데미, 부산 팝업 체험센터 운영 시작

키오스크·스마트홈·AI 서비스 직접 체험 가능

삼성스토어 연제 활용한 생활밀착형 디지털 공간 조성

clip20260529154304 0 지난 27일 부산 연제구 삼성스토어 연제에서 열린 삼성 시니어 디지털 아카데미 '부산 팝업 체험센터' 개소식에서 참석자들이 기념촬영하고 있다.

clip20260529154446 0 부산 연제구에 문을 연 삼성 시니어 디지털아카데미 'SSDA 부산 팝업 체험센터'

디지털 전환 속도가 빨라지면서 고령층의 '디지털 소외' 문제가 사회적 과제로 떠오르는 가운데 삼성 계열사들이 참여하는 시니어 맞춤형 디지털 체험 공간이 부산에 문을 열었다. 단순 교육을 넘어 실제 생활 환경을 체험하게 하는 방식으로 시니어들의 디지털 접근성을 높이겠다는 취지다.삼성 시니어 디지털 아카데미(SSDA)는 지난 27일 부산 연제구 삼성스토어 연제에서 'SSDA 부산 팝업 체험센터' 개소식을 열고 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다.이번 체험센터는 키오스크와 태블릿, 스마트홈 기기, AI 기반 서비스 등을 시니어들이 직접 체험할 수 있도록 구성된 생활밀착형 디지털 체험 공간이다. 단순히 기기 사용법을 익히는 수준을 넘어 실제 생활과 유사한 환경을 구현해 반복 체험이 가능하도록 한 것이 특징이다.현장에는 에스원 사회공헌단과 삼성전자판매, 중앙노인돌봄지원기관, 한국노인인력개발원, 부산광역시노인종합복지관협회 관계자 등이 참석해 시니어 디지털 격차 해소 방안과 지역 협력 확대 방향 등을 공유했다.체험 공간은 웰컴존과 태블릿존, 스마트홈 라이프존, 체험존, 커뮤니티존 등으로 구성됐다. 체험존에서는 은행 업무와 키오스크 주문, 스마트홈 활용 등 실제 생활 속 디지털 환경을 스토리형 콘텐츠로 구현해 시니어들이 자연스럽게 디지털 기술을 접할 수 있도록 했다.커뮤니티 공간에서는 AI 기기 체험과 휴식 공간, 포토존 등이 함께 운영된다. 디지털 교육을 일회성 체험에 그치지 않고 시니어들의 소통 공간으로 확장하려는 시도다.이날 행사에서는 피지컬 AI 로봇 '쓰다봇'을 활용한 참여형 프로그램도 진행됐다. 쓰다봇은 참석자들과 인사를 나누고 사진 촬영을 함께하며 디지털 기술에 대한 심리적 거리감을 줄이는 역할을 맡았다.최근 무인 주문기와 모바일 인증, AI 기반 서비스 등이 빠르게 일상화되면서 고령층의 디지털 접근 문제는 사회 전반의 과제로 지적되고 있다. 정부와 기업들도 디지털 격차 해소를 위한 교육과 체험 프로그램 확대에 나서는 분위기다.SSDA는 삼성의 대표 시니어 디지털 교육 사회공헌 사업으로, 에스원 주관 아래 삼성바이오로직스와 호텔신라, 제일기획, 삼성웰스토리 등 삼성 관계사들이 함께 참여하고 있다. 디지털 기기 활용 교육뿐 아니라 디지털 기반 사회참여와 취업 연계 프로그램도 운영 중이다.중앙노인돌봄지원기관 관계자는 "시니어가 디지털 기술과 AI 서비스를 단순히 배우는 데 그치지 않고 일상 속에서 직접 활용할 수 있도록 돕는 데 의미가 있다"며 "지역사회와 협력해 시니어들의 디지털 접근성을 지속적으로 높여 나갈 계획"이라고 말했다.한편 부산 팝업 체험센터는 다음 달 5일까지 삼성스토어 연제에서 운영되며 이후 전주와 경기 지역으로 확대될 예정이다.