6·3 지선 사전투표율 최종 23.51%…역대 지선 최고치

0 6·3 지방선거 사전투표 둘째날인 30일 인천국제공항 제1터미널 출국장에 설치된 사전투표소에서 관계자들이 관외 투표용지를 정리하고 있다. /연합뉴스

6·3 지방선거 사전투표가 지방선거 기준 역대 최고치인 23.51%의 투표율을 기록하며 30일 마무리됐다.

중앙선거관리위원회는 29일부터 30일까지 이틀간(매일 오전 6시~오후 6시) 진행된 사전투표에 전체 유권자 4464만9908명 가운데 1049만8411명이 참여한 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

이는 역대 지방선거 종전 최고치인 2022년 제8회 지방선거 사전투표율(20.62%)보다 2.89%포인트 높은 수치다. 다만 사전투표 제도 도입 이후 치러진 모든 전국 단위 선거를 통틀어 가장 높은 기록인 제20대 대선 투표율(36.93%)에는 미치지 못했다.

날짜별 사전투표율은 첫날인 29일 11.6%를 기록한 데 이어, 둘째 날인 30일에는 11.91%를 기록한 것으로 집계됐다.

지역별로는 전국 17개 시·도 가운데 전남이 38.95%로 가장 높은 투표율을 기록했다. 이어 전북(35.05%), 광주(27.83%), 세종(27.67%) 순으로 높았다. 서울의 투표율은 23.84%로 나타났다.

반면 가장 낮은 투표율을 기록한 지역은 대구(18.65%)였으며, 경기(20.96%), 부산(21.29%), 인천(21.62%) 등이 그 뒤를 이어 낮은 투표율을 보였다.