대한상의, 제3회 사회적가치 페스타 참여기관 모집

'생각을 넘어 행동으로, 문제를 넘어 해결로'

올해 1만5000여 명 규모로 9월 코엑스 개최

6월 30일까지 홈페이지 서 접수 가능

clip20260531092016 0 최태원 대한상공회의소 회장이 지난 2025년 서울 코엑스에서 열린 '제2회 대한민국 사회적가치 페스타'서 영상으로 개회식을 하고 있다./대한상공회의소

대한상공회의소가 사회 난제 해결을 위한 국민과 소통에 나선다.대한상공회의소는 9월 21일부터 이틀간 서울 코엑스에서 개최되는 '제3회 대한민국 사회적가치 페스타'의 참여 기관과 단체를 모집한다고 31일 밝혔다.올해 행사는 '생각을 넘어 행동으로, 문제를 넘어 해결로'를 주제로 진행되며, 정부·기업·학계 등 국민 1만 5000여 명이 참여해 역대 최대 규모로 개최될 예정이다. 지난해 열린 제2회 행사 역시 전시·홍보 부스 280여 개, 마켓 부스 50여 개가 참여한 가운데 1만3000여 명 이상 방문이라는 기록을 세운 바 있다. 이에 대한상의는 올해 300여개 부스로 규모를 확대할 계획이다.이번 페스타의 가장 큰 변화는 전시 방식을 유기적으로 바꿨다는 점이다. 과거 각 부스가 개별 사업을 소개하는 방식에 그쳤다면 올해는 지역·사회·혁신&환경·협력 등 4대 테마존을 중심으로 참여기관들이 서로의 경계를 넘어 연결되도록 공간 디자인을 혁신했다. 대한상의는 기획 단계부터 참여기관 간 협업을 조율하고 지원하는 코디네이터 역할을 맡는다.이와 함께 다양한 문화 프로그램도 새롭게 추가됐다. 사회적 가치를 다룬 영화를 감상하고 평론가와 깊이 있는 대화를 나누는 '사회적가치 영화제'를 비롯해 참여기업과 이해관계자간 소통을 촉진시켜줄 '네트워킹 나이트'가 마련된다. 아울러 대국민 홍보를 강화하고 지역 활성화를 도모하기 위한 '지자체 콜라보레이션'도 선보인다. 기존 핵심 프로그램인 '리더스 서밋'과 '전문가 강연·토의 세션', '비지니스 네트워킹'도 규모와 수준을 한층 확대한다. 특히 리더스 서밋에서는 임팩트 투자의 글로벌 트렌드와 국내외 실제 투자 사례를 심도있게 다룰 예정이다. 또한 비즈니스 네트워킹은 이해관계자 간 실질적 협업 기반을 강화할 수 있도록 규모를 키우는 한편 네트워킹 나이트와 연계하여 더욱 다채로운 교류 콘텐츠를 갖춰 운영된다.조영준 대한상의 지속가능경영원장은 "이전 행사가 사회문제 해결의 필요성을 확인하는 자리였다면 제3회는 각 이해관계자가 생태계 내 실질적 연결고리를 만들어가는 자리가 될 것"이라며 "현장의 아이디어가 시장과 투자로 이어지도록 민·관·산·학 협력을 더욱 견고히 하겠다"고 말했다.한편 이번 행사의 전시 부스나 세션, 스페셜 프로그램 등에 참여를 희망하는 기관 및 단체는 6월 30일까지 신청가능하다. 참가 신청은 대한상공회의소 홈페이지 행사 게시판이나 대한민국 사회적가치 페스타 공식 홈페이지를 통해 가능하다.