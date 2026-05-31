한화오션, 캐나다 방산전시회서 잠수함 수주전 ‘막판 공세’

현지 CANSEC 2026 참가

100개 기업·기관과 협력관계

940억 달러 GDP 효과 강조

사진 3 (1) 0 김희철 한화오션 대표(가운데)과 정승균 부사장(오른쪽), 콜튼 르블랑 캐나다 노바스코샤주 성장개발부 장관(왼쪽)이 최근 캐나다 오타와에서 열린 'CANSEC 2026' 전시회 내 한화오션 부스에서,협력 방안에 대한 대화를 나누고 있다./한화오션

한화오션이 캐나다 최대 방산 전시회 'CANSEC 2026'을 계기로 캐나다 잠수함 사업 수주전에 속도를 내고 있다. 잠수함 기술력과 현지 산업협력 전략을 앞세워 캐나다 정부·산업계 설득에 나섰다.31일 한화오션은 CANSEC 2026 전시 기간 동안 캐나다 잠수함 사업(CPSP) 수주를 위한 홍보와 협력 논의를 진행했다고 밝혔다. 회사는 대한민국 해군이 실제 운용 중인 KSS-Ⅲ 잠수함의 성능과 캐나다 전역을 대상으로 한 '범캐나다 경제 전략'을 집중적으로 소개했다.한화오션은 이번 전시에서 잠수함 역량 뿐 아니라 캐나다 경제 기여를 핵심 메시지로 내세웠다. 전시 둘째 날인 28일에는 빅터 피델리 온타리오주 경제개발부 장관이 한화오션 부스를 방문했다. 온타리오주는 캐나다 제조업의 중심지로 꼽히는 지역으로, 한화오션은 APMA와 추진 중인 협력 모델과 현지 산업 참여 전략에 대한 관심을 확인했다고 설명했다.전시 기간 씨스팬, 어빙 조선소, 밥콕 캐나다, CAE 등 주요 방산 기업을 비롯해 인베스트 노바스코샤, 워털루대학교 등 정부·산업계·학계 관계자들도 부스를 찾아 협력 방안을 논의했다.한화오션은 조선, 방산, 자동차, 첨단제조, 에너지, 우주항공, 인프라, 첨단기술 분야에서 100개 이상의 캐나다 기업 및 기관과 협력 관계를 구축했다고 밝혔다. 이를 기반으로 현지 생산, 기술 이전, 공급망 참여, 인력 양성, 유지보수 역량 확보 등을 추진한다는 구상이다.회사는 CPSP 사업자로 선정될 경우 연간 2만2500개 이상의 일자리를 창출하고 약 940억 달러 규모의 국내총생산(GDP) 효과를 낼 수 있다는 비전도 제시했다. 단순한 잠수함 획득 사업을 넘어 캐나다 제조업과 방산 생태계 전반에 장기적 성장 동력을 제공하겠다는 취지다.김희철 한화오션 대표는 "이번 CANSEC 2026은 한화오션이 제안하는 CPSP 사업이 단순한 잠수함 획득 사업을 넘어 캐나다 산업과 함께 성장하는 장기적 산업협력 모델임을 보여주는 자리였다"며 "한화오션은 검증된 잠수함 기술력과 캐나다 전역에 걸친 산업협력 네트워크를 바탕으로 캐나다의 안보 역량 강화와 경제 성장에 기여하는 신뢰할 수 있는 장기 파트너가 될 것"이라고 말했다.