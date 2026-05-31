에코프로, 어린이 환경 축제 ‘제5회 에코그린데이’ 6000여 명 참가

분리수거 체험, 에코 플리마켓 등 호응

에코프로 대학생 봉사단, 체험부스 운영도

clip20260531094018 0 '제5회 에코그린데이'에 참가한 어린이들이 '환경을 지키는 어린이 특공대'를 주제로 그림을 그리고 있다./에코프로

에코프로는 어린이 환경 축제 '제5회 에코그린데이'를 성료했다고 31일 밝혔다.이번 행사는 5월 31일 '바다의 날'을 맞아 환경 보호의 소중함을 알리고 친환경 실천 문화를 확산하기 위해 마련됐으며, 임직원 가족 등 6000여 명이 모인 가운데 충북 청주시 오창호수공원에서 마무리됐다.메인 프로그램인 '어린이 그림 그리기 대회'는 유치부부터 초등학생까지 참가해 '환경을 지키는 어린이 특공대'라는 주제로 열렸다. 외부 심사위원단의 공정한 심사를 거쳐 대상 3명, 최우수상 3명, 우수상 9명, 장려상 9명, 특선 15명 등 총 39명의 어린이들이 상장과 상금의 주인공이 됐다. 이 외에도 친환경 제품 만들기, 분리수거 게임, 에코 플리마켓, 버스킹 공연 등 가족 모두가 즐길 수 있는 문화 행사가 이어져 참가자들의 뜨거운 관심을 모았다.특히 올해 축제에는 에코프로 대학생 봉사단 '에코브리지 7기'가 참여해 환경 체험 부스를 운영하며 어린이들의 눈높이에 맞춘 다채로운 프로그램으로 큰 호응을 얻었다.연창교 에코프로 부사장은 "에코프로는 앞으로도 지역사회와 상생하며 미래 세대가 건강한 환경 속에서 성장할 수 있도록 지속적인 노력을 이어가겠다"고 말했다.