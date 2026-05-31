李, 이틀 연속 투표 독려…“무관심 대가는 최악 저질의 지배”

"갈라치기" 비판한 장동혁 저격…"이 말 불편한 정치인, 구태 기득권"

소중한 한 표 행사하는 이재명 대통령 부부 0 이재명 대통령과 김혜경 여사가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 투표용지를 투표함에 넣고 있다./ 연합뉴스

이재명 대통령은 31일 "정치 무관심의 대가는 최악의 저질들에게 지배당하는 것"이라는 고대 그리스 철학자 플라톤의 말을 인용해 이틀 연속 투표 독려에 나섰다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 "존경하는 국민 여러분, 투표에 적극 참여해 이 나라의 주인은 국민이라는 사실을, 권력은 어디를 향해야 하는지를, 주권자의 뜻이 어디에 있는지를 분명히 보여달라"고 썼다.이 대통령은 "투표의 힘은 생각보다 강하다"며 "선출된 공직자가 어떤 마음과 자세로 어떻게 하느냐에 따라 세상은 지옥이 될 수도 천국이 될 수도 있다. 선출된 그들이 내 삶을 풍요롭게 만드는 충직한 머슴이 될 지, 세상을 파괴하고 국민에게 고통을 주는 악성 지배자가 될지는 주권자의 손에 달렸다"고 거듭 강조했다.특히 이 대통령은 "이 말이 불편한 정치인이나 정치 집단이 있다면 그들이 바로 주권자라 투표로서 극복해야 할 구태 기득권자들"이라고 밝혔다.이는 "투표 포기는 중립이 아니라 내 삶과 공동체를 해치는 그들을 편드는 것"이라고 쓴 이 대통령 글에 대해 "갈라치기"라고 비판한 장동혁 국민의힘 대표를 저격한 발언으로 풀이된다.장 대표는 전날 이 대통령의 투표 독려 메시지에 "투표 독려까지 갈라치기"라며 "이 대통령과 민주당이야말로 내 삶과 공동체를 해치는 '그들' 아닌가"라고 직격했다.이 대통령은 전날인 30일에도 "'꼭 투표하자. 투표는 민주주의의 생명줄", "투표를 포기하는 것은 나와 가족의 미래를 포기하는 것과 같다"고 하며 투표를 독려했다.