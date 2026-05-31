LG전자, 고객 참여형 접근성 커뮤니티 확대…시니어·비장애인까지 참여

[사진1] LG전자, 고객과 함께 ‘모두를 위한 더 나은 삶’ 만든다 0 LG전자가 접근성 개선 아이디어를 발굴하기 위한 고객 참여형 커뮤니티 '볼드 무브(Bold Move)' 시즌 2를 운영한다. 이번 시즌 2는 기존 장애인 고객 중심에서 시니어와 비장애인 고객까지 참여 대상을 확대했다./LG전자

LG전자가 고객과 함께 제품 접근성을 개선하는 참여형 커뮤니티를 확대 운영한다. 장애인 중심이던 참여 대상을 시니어와 비장애인까지 넓혀 다양한 고객 경험을 제품 개발에 반영하겠다는 취지다.31일 LG전자는 고객 참여형 커뮤니티 '볼드 무브(Bold Move)' 시즌2를 운영한다고 밝혔다. 볼드 무브는 고객이 제품과 서비스를 사용하며 느낀 불편을 공유하고, LG전자와 함께 개선 방안을 찾는 프로그램이다.이번 시즌2에서는 참여 대상을 기존 장애인 고객 중심에서 시니어와 비장애인까지 확대했다. 참가 규모도 시즌1의 10명 내외에서 40여 명으로 늘렸다. 참가자들은 접근성 문제를 발굴하고 개선 아이디어와 제품 콘셉트를 제안하는 활동에 참여하게 된다. 상품기획자와 개발자 등 LG전자 임직원도 함께 참여해 고객 의견을 직접 듣고 제품 반영 및 사업화 가능성을 검토할 예정이다.실제 볼드 무브를 통해 제안된 아이디어는 제품 개선으로 이어지고 있다. 시즌1에서는 200여 건의 접근성 개선 아이디어가 도출됐다. 대표적으로 저시력자 고객 의견을 반영해 정수기 버튼 실리콘 커버의 표시 방식을 점자에서 직관적인 아이콘 형태로 변경했다.LG전자는 오는 6월 출시 예정인 'LG 컴포트 키트' 신제품 '이지캡'의 사용성 검증에도 볼드 무브를 활용한다. 이지캡은 김치냉장고 속 무거운 김치통을 꺼내지 않고도 김치를 덜 수 있도록 돕는 액세서리다.LG전자는 ESG 비전인 '모두의 더 나은 삶(Better Life for All)'을 바탕으로 접근성 강화 활동을 지속하고 있다. 장애인과 전문가로 구성된 접근성 자문단을 운영하는 한편 수어 상담 서비스, 촉각 스티커 배포 등 다양한 활동을 진행 중이다. 이러한 노력을 인정받아 최근 미국 경제전문지 포브스가 선정한 '글로벌 200대 접근성 혁신 기업'에도 포함됐다.오준환 LG전자 HS CX기획실장은 "누구나 제품과 서비스를 편리하게 사용할 수 있도록 고객 목소리를 적극 반영해 모두의 더 나은 삶을 만들어 가겠다"고 말했다.