중동戰에 소비자물가 상승률 3% 돌파…하반기에도 고물가 이어지나

2024년 3월 이후 26개월 만에 3% 이상 상승

석유류 24.2% ↑…러우戰 후 3년10개월만

"국제유가 급등에 연휴 등 성수기 영향"

상승세 지속 전망…"하반기에도 3%대 상승"

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중동전쟁 장기화로 인한 국제유가 급등에 지난달 소비자물가지수 상승률이 3%를 돌파, 2년 2개월만에 최고치를 경신했다. 정부는 석유 최고가격제 등 물가 안정을 위한 노력을 이어가겠다는 계획이지만, 수입 석유에 대한 높은 의존도 등의 요인에 하반기에도 고물가 기조가 이어질 것이라는 관측이 나온다.2일 국가데이터처의 '5월 소비자물가 동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.92(2020=100)로, 전년 동월 대비 3.1% 올랐다. 소비자물가지수가 전년 동월 대비 3% 이상 오른 것은 2024년 3월 이후 26개월 만이다.품목별로 살펴보면 공업제품과 서비스가 나란히 4.2%, 2.8%씩 오른 가운데, 석유류와 그와 연관된 세부품목의 상승세가 두드러졌다. 지난달 석유류 물가는 전년 동월 대비 24.2% 오르며 러시아·우크라이나 전쟁이 한창이던 2022년 7월 이후 3년 10개월 만에 최고 상승률을 경신했다. 그중 휘발유는 23.1%, 경유는 33.3%씩 올랐으며 등유도 21.7% 상승했다. 서비스 품목에서는 유가의 영향을 직접적으로 받는 국제항공료가 33.5%, 해외단체여행비는 26.3% 올랐다.구입 빈도와 지출비중이 높은 품목으로 구성된 생활물가지수도 1년 사이 3.3% 오르며 소비자가 체감하는 경기도 악화되는 양상을 보였다.이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 "중동전쟁의 영향으로 국제유가가 오르며 석유류 가격이 상승 폭이 확대됐다"며 "또 국제유가와 연동되는 유류할증료 상승에 연휴 등 성수기 일수가 늘어나며 국제항공료와 여행·숙박 관련된 품목의 물가가 크게 올랐다"고 설명했다.정부는 석유류 가격 안정 등의 대책으로 물가 불확실성을 줄이겠다는 방침이다. 재정경제부 관계자는 "석유제품 최고가격제와 유류세 인하 등의 조치로 지난달 소비자물가 상승률이 0.6% 포인트 완화됐다"며 "석유류 가격안정과 민생물가 태스크포스(TF) 등을 통해 장바구니 체감물가 안정에 총력을 다할 것"이라고 말했다.전문가들은 국제유가 급등이 주도하는 물가 상승세가 하반기에도 지속될 것으로 내다봤다. 정세은 충남대 경제학과 교수는 "미국과 이란이 호르무즈 해협 개방에 대한 논의를 예고했지만 현지 원유시설이 파괴된 점 등을 고려하면 종전이 되더라도 고유가 추세가 하반기에도 이어질 것"이라며 "특히 석유를 100% 수입하는 우리나라의 경우, 유가가 물가 전반에 영향을 주는데다 올해 여름에 이상기후가 예고되며 농산물 품목의 가격 상승도 우려해야 한다"고 설명했다.이어 "하반기에는 주목할 만한 하방 요인이 없는 만큼, 3% 안팎의 물가 상승률이 지속될 것으로 보인다"고 덧붙였다.박진 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 교수는 "물가는 시장의 수요와 공급에 의해 정해지는데 공급 차원에서는 유가 불안으로 인한 인플레이션 우려가, 수요 측면에서는 국내 주식시장 활황 등으로 인한 물가 상승 요인이 존재한다"며 "금리 인상을 검토하는 등 선제적인 조치가 요구된다"고 말했다.