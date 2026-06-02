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사회 사회일반

“국민연금 연구보고서 더 쉽게”…1분 영상으로 설명

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이정연 기자

승인 : 2026. 06. 02. 18:05

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핵심 연구성과 생성형 AI 활용해 제작
국민연금연구원 홈피에지 영상 6편 공개
국민연금공단
국민연금공단이 국민연금연구원과 함께 생성형 인공지능(AI)을 활용한 '알기 쉬운 국민연금 연구보고서' 영상 6편과 국민연금 연구보고서 39종을 공개했다.

국민연금은 그동안 전문용어가 많고 내용이 방대한 연구보고서가 책자 형태로 제공돼 일반 국민들에게 접근성이 떨어지는 점을 고려해 영상 형태의 각 1분 내외의 '알기 쉬운 국민연금 연구보고서'를 제작했다고 2일 밝혔다.

영상 보고서는 국민연금연구원이 수행한 연금제도·재정추계·기금정책 분야 연구 39종 중 국민 관심이 높은 주제인 '고용연장 시대의 국민연금제도 개선 과제' '국민연금이 소비 불평등을 완화하는가?' '국민연금 지역가입자 보험료 지원제도의 성과평가' '중기재정전망 정확성 제고를 위한 개선방안' '책임투자 전략의 ESG채권 활용에 관한 연구' '해외 퇴직연금 운용사례 조사' 등 6개로 구성됐다.

한정림 국민연금연구원장은 "국민연금연구원의 연구성과를 국민들께 쉽게 알리고자 이번 AI 영상을 만들게 됐다"며 "앞으로도 연구성과를 단순히 기록으로만 남기지 않고, 국민 삶에 실질적인 도움을 드리기 위해 다양한 혁신을 시도해 나가겠다"라고 강조했다.
이정연 기자

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