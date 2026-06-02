경복대 의료미용학과, 현장 중심 교육으로 K-메디컬뷰티 인재 양성

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경복대학교 의료보건학부 의료미용학과가 산업 현장과 연계한 실무교육을 통해 K-메디컬뷰티 분야 전문 인재 양성에 속도를 내고 있다.경복대 의료미용학과는 최근 서울 강남구에 위치한 뷰성형외과에서 1학년 재학생 전원이 참여한 현장견학 프로그램을 진행했다. 프로그램은 학생들이 강의실에서 배운 전공 지식을 실제 의료미용 현장에서 확인하고, 진로 방향을 보다 구체적으로 설계할 수 있도록 마련됐다.학생들은 지상 19층 규모의 뷰성형외과 전 층을 둘러보며 상담, 검진, 수술, 회복 등 단계별 의료서비스 운영 과정을 살폈다. 특히 각 진료 공간이 환자 안전과 효율적인 의료서비스 제공을 위해 어떻게 운영되는지 확인하며 대형 성형·미용 의료기관의 실무 환경을 직접 체험했다. 글로벌 환자 응대 시스템과 의료관광 서비스 현황에 대한 설명도 이어져 학생들이 K-메디컬뷰티 산업의 최신 흐름을 이해하는 데 도움을 줬다.뷰성형외과는 상시 직원 260명 규모로 운영되는 대형 메디컬뷰티 의료기관이다. 병원 측은 안전을 최우선 원칙으로 하는 수술 시스템을 바탕으로 국내외 환자들에게 전문 의료서비스를 제공하고 있다고 설명했다.견학에서는 졸업 선배들과의 질의응답 시간도 마련됐다. 현재 뷰성형외과에는 경복대 의료미용학과 졸업생 13명이 근무하고 있다. 재학생들은 현장에서 활동 중인 선배들로부터 취업 준비 과정, 실무 적응 경험, 직무별 역할 등에 대한 생생한 조언을 들었다.학생들은 이번 견학을 통해 의료미용 분야의 실제 업무 환경을 이해하고, 전공 학습과 진로 설계의 방향을 구체화하는 계기를 마련했다. 학생들은 대학에서 배운 이론이 현장에서 어떻게 활용되는지 직접 확인한 점도 의미 있는 경험이 됐다고 했다.경복대 의료미용학과와 뷰성형외과는 산학협력을 바탕으로 현장실습과 취업연계 프로그램을 지속적으로 운영하고 있다. 양 기관은 앞으로도 산업 현장이 요구하는 실무형 인재 양성을 위해 교육 협력을 확대해 나갈 계획이다.한편 경복대 의료미용학과는 성형미용전공과 메디컬스킨케어전공으로 세분화된 교육과정을 운영하고 있으며, 산업체 연계 실무교육을 통해 K-메디컬뷰티 분야 전문 인재 배출에 힘쓰고 있다.